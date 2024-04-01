ВВС. 1 апреля. Мирные переговоры и завершение древнего конфликта между силами добра и зла вернут покой на планету, считают члены тайного общества иллюминатов — Папский престол должен найти в себе мужество сесть за стол переговоров и перестать бороться за освобождение захваченных нечистью души верующих.

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Ілюмінати вважають, що після тисячоліть ворожнечі, переслідувань та воєн, Ватикан повинен поглянути реальності у вічі, відійшовши від застарілих догматів.

Зло йде не тільки від Сатани. Свята Церква з добрими намірами знищила чимало безвинних людей. Хрестоносці це робили мечами, а свята інквізиція — вогнем. Науковці, представники окультизму (тобто відьми та ворожки), а також тисячі єретиків, палаючи на багаттях, своїми тілами щедро підсвітили агресивну боротьбу церкви з нечистими силами.

Своєю чергою, саме сатані завдячуємо створенню інституту сімʼї. Якби лихий змій не спокусив в раю Адама, то люди не пізнали б радості сексу, і не були б такими мотивованими до співіснування, народження дітей, що зрештою стало богоугодною справою.

Саме дідько доклався до розвитку наук: обжерливість спонукала розвиток кулінарної справи, войовничість — військових технологій, потяг до наживи призвів до появи фінансів, біржової торгівлі, блокчейну та біткоїну. Лінь породила розвиток транспорту та логістики, побутових гаджетів та віртуальних технологій. Коли нечистий хотів хакнути таїнство створення та життя людини, то вигадав медицину, сатанинським вінцем якої є пластична хірургія з її силіконом, качиними губками та іншими хитрощами, не сумісними із заповіддю "не спокуси…"

Будьмо відвертими: гординя, заздрість, гнів, лінь, обжерливість, скупість і блуд, тобто смертні гріхи, — для багатьох стали звичним планом на вихідні. І не можна за це людей відлучати від Церкви. І взагалі сатаністи — хороші хлопці, їм притаманний гуманізм, а не насильство, ще Достоєвський про це писав.

Ілюмінати вважають, що святий престол повинен уступити частину ментального простору злу та мирно співіснувати з ним: від тисячолітнього конфлікту страждають невинні люди, у яких вірування розбігаються з реальними помислами. Тому план простий: білий прапор над Ватиканом, припинення ворожнечі та стіл перемовин.

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Путін розпорядився скоротити терміни вагітності. Якщо міністерство охорони здоровʼя не справиться із поставленим завданням у піврічний термін, з його назви видалять слово "здоровʼя".