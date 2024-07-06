'Имеет влиятельных родителей и связи': родные убитых женщины и девочки из Славянска боятся, что злоумышленник избежит наказания. Фото

Родные и друзья женщины и ее дочери, жестоко убитых в Славянске Донецкой области 2 июля, боятся, что их убийца может остаться безнаказанным. По подозрению в убийстве правоохранители задержали бывшего сожителя убитой матери.

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Однако в городе распространяется информация, что подозреваемый может избежать ответственности, потому что якобы имеет влиятельных родителей, деньги и связи. Об этом, ссылаясь на обращение родственников и друзей погибших. пишет городской Telegram-канал Hello Славянск.

Так, в полиции Донецкой области 6 июля сообщили, что правоохранители установили и задержали вероятного виновника двойного убийства в Славянске.

"Мужчина лишил жизни своей 51-летней знакомую и ее 15-летнюю дочь, ворвавшись посреди ночи в их дом. Подозреваемого разыскали и задержали оперативники и патрульные полицейские. Суд избрал 37-летнему фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей", – отмечено в сообщении региональной полиции.

Подозревают задержанного в совершении умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Больше деталей привели в прокуратуре Донецкой области. Там отметили, что подозреваемый, житель Славянска, ворвался в частный дом своей бывшей сожительницы около 2:30 ночи 2 июля. Он разбил в доме окна, залез в дом и поднялся на второй этаж, где прятались напуганная хозяйка и ее несовершеннолетняя дочь.

Выбив дверь в комнату, где заперлась мать с дочерью, он набросился на пострадавших с ножом и нанес обоим жертвам многочисленные удары. Только на теле 51-летней погибшей насчитали около 20 колото-резаных ранений.

"Увидев, что жертвы не подают признаков жизни, нападавший скрылся, но вскоре был обнаружен правоохранителями. На момент задержания в порядке ст. 208 УПК Украины мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и со следами крови на руках и одежде", – отметили в Донецкая областная прокуратура.

Имя предполагаемого убийцы правоохранители не назвали. По городу же поползла информация о том, кто именно совершил такое жестокое убийство. Более того, местные паблики начали публиковать обращение от близких погибших, которые просят об огласке, потому что боятся, что виновник может избежать наказания.

"В городе Славянск, Донецкая область, ночью 02.07.2024 произошло жестокое убийство. Моя подруга потеряла мамочку и родную сестренку. К ним в дом залез пьяный мужчина и выбил дверь на 2 этаж, где прятались девушки. Он убивал их ножом, мамочку с ребенком, девушке было всего 15. Подонка зовут Антон Свистунов, он проживает в городе Славянск. Эта мерзость имеет влиятельных родителей и связи. Нам нужна ваша помощь, совершайте репосты и распространяйте пожалуйста! Его могут "отмазать", нельзя допустить этого! Он убийца и должен получить максимальное наказание по закону!" – процитировали в городском паблике обращение родных и друзей убитых женщины и девочки.

Такое же сообщение появилось и у Instagram близкой подруги семьи. Старшая же дочь убитой горожанки имени убийцы мамы и младшей сестренки не называет, однако добавляет, что он "мажор" и что она боится, чтобы он не получился сухим из воды.

Напомним, на днях стало известно, что в Винницкой области на склоне реки нашли тело женщины. Полицейские оперативно задержали подозреваемых в ее убийстве. Ими оказались 70-летняя женщина и ее 51-летний сожитель.

Они распивали алкоголь вместе с жертвой. Между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемые нанесли ножевые удары женщине в шею и живот и начали ее душить.

Злоумышленники пытались скрыть следы преступления – замотали тело в ковер и вывезли на склон реки, где прикидали ветками. После этого они вернулись на место убийства, чтобы убрать следы. Идентифицировали их с помощью камер видеонаблюдения.