Имел много планов на жизнь в свободной Украине: в Черкассах похоронили воина ССО Александра Шевченко. Фото

Украина в российской войне снова понесла потери. На фронте погиб полтавчанин, воин Сил специальных операций Александр Шевченко.

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Боец был родом из Чернобыевщины, похоронили его в Черкассах. Герою, отдавший свою жизнь за Украину, было всего 26 лет, об этом сообщает Черкасский городской совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Александр Григорьевич родился и вырос в селе Лукашевка на Чернобаевщине. После школы продолжил обучение в Черкасском профессиональном автодорожном лицее. Карьеру военного начал в 2016 году, служил в Вооруженных силах Украины по контракту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитник служил на разных должностях, последняя – заместитель командира группы специального назначения роты специального назначения отряда специальных операций. За период службы Герой имел много наград и отличий за успешное выполнение задач.

"Александр Шевченко имел много планов на жизнь в свободной Украине: заочно учился в Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского на учителя физической культуры, планировал вскоре жениться… Александр погиб во время выполнения боевой задачи, защищая независимость Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации. Вечная память Герою, низкий поклон и искренние соболезнования родным", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой Александр принял 10 августа. Молодой защитник Украины мечтал жить в свободной мирной Украине, заочно учился и планировал создать семью – 27 августа должен был жениться.

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