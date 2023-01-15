Имена российских оккупантов, причастных к зверской атаке на дом в Днепре: СМИ обнародовали список

OSINT-сообщество Molfar установило имена лиц, ответственных за реализацию теракта в Днепре 14 января на уровне исполнителей. Среди них командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица – в общей сложности 44 человека из 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, базирующегося в городе Шайковка.

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На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят Ту-22М3, атакующие ракетами Х-22 территорию Украины, говорится в расследовании Molfar. Отмечается также, что это тот же полк, который совершил террористический обстрел ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг – 27 июня 2022 года.

Список причастных к ракетному удару по Днепру 14 января:

– Тимошин Олег Евгеньевич (21.06.1971) – командир 52-го гвардейского авиаполка, в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка), полковник. Контакты: OK, VK, +79212728117. Паспорт: 4716 534802, выданный Территориальным Отделением в г. Оленегорске Межрайонного Отдела УФМС России по Мурманской обл. в г. Мончегорске 25.06.2016. Занесен в список "Миротворца";

– Поцелуев Евгений Николаевич (16.06.1980) – летчик 52-го гвардейского авиаполка, в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка). Контакты: VK, OK, Mymail, [email protected] Сервис Миротворец.

– Скворцов Алексей Геннадьевич (31.07.1986) – майор. Контакты: VK, +79109161077, [email protected] Паспорт 2919930711.

– Васин Александр Александрович (04.09.1994) – пилот, командир экипажа Ту-22М3. Родом из Нижегородской области, происходит из семьи военного. Имеет жену и малолетнюю дочь, предположительно живущих в Москве. Согласно видео, предположительно один из летчиков, бомбивших ТЦ Амстор. Контакты: VK, +79082331171, +779189905994, [email protected], [email protected]

– Иваненко Алексей Сергеевич (08.02.1987) – командир авиационного отряда в/ч 33310. Вероятно, в 2018 был участником уголовного дела, по статье 158.1 – Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному. Однако суд закрыл дело. Контакты: OK, +72105121943, +79105121943.

– Голенков Дмитрий Владимирович (01.09.1978) – летчик 52-го гвардейского авиаполка, в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка). Контакты: VK, OK, [email protected] Сервис Миротворец.

– Самойлов Андрей Юрьевич (10.05.1972) – временный командир в/ч 33310, полковник, командир экипажа Ту-22 М3. Вероятно, в 2019 году находился в Шайковке во время юбилея полка, будучи в звании подполковника. Контакты: OK, +79190344867, [email protected] Паспорт: 2917801970.

– Щербинин Александр Анатольевич (16.02.1972) – командир 52-го бомбардировочного полка, полковник. Контакты: VK (del), [email protected], +78453757644, +79172102945, +76102676366.

– Габитов Денис Асхатович (14.09.1982) – капитан, служит в Шайковке. Контакты: +79105448753, [email protected]

– Горбатко Игорь Владимирович (12.01.1971) – подполковник. Прописан в Шайковке. Контакты: +79105110325, [email protected], [email protected], [email protected]

– Криласов Евгений Игоревич (14.08.1990) – родом из Твери, командир подразделения, также из семьи военного. Контакты: VK, +79105278430, +79105076221, [email protected]

– Малик Эдуард Эдуардович (01.04.1995) – 27-летний помощник командира корабля, старший лейтенант, сын военного летчика. Есть жена и малолетний сын, также живущие в Шайковке, на военном городке авиабазы. Контакты: VK, OK, +79171949489, [email protected]

– Григорьев Денис Анатольевич (07.06.1982) – 40-летний штурман родом из Кирова. Есть жена и дочь с сыном, которые также живут в военном городке в Шайковке. Контакты: VK (del), OK (del), +79105463586, [email protected], TGid: 1796695844.

– Назиров Динар Дамирович (03.07.1985) – 36-летний штурман из Бугульмы. На 2019 год проживал в Шайковке. Контакты: VK (del), OK (вероятный), [email protected], +79105150721, [email protected], 79208986513, +79290328026.

– Голодов Артем Юрьевич (20.04.1990) – в 2016 - старший лейтенант, участвовал в шоу "Авиадартс", выступая за Шайковку. Контакты: VK +79105278366, [email protected], tema-kra , TGid: 476854253.

– Хоменко Константин – в 2016 - капитан, участвовал в шоу "Авиадартс", выступая за Шайковку. Контакты: VK, [email protected], +79106078998, [email protected]

– Евсеев Артем Германович (19.05.1987) – капитан, вероятно, заправляет самолеты. Присутствует на фотографии от 25 февраля 2022 года, в аккаунте школы в Шайковке, где дети дарят своим родителям печенье. Контакты: VK, OK, [email protected], +79149143721, [email protected], +79107090908.

– Панькин Дмитрий Сергеевич (03.01.1987) – летчик 3 класса, из Шайковки. Родом из города Коломна Московской области, учился в Филиале военного учебно-научного центра военно-воздушных сил Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". Контакты: VK, OK, +79106079011, [email protected], [email protected] Паспорт: 2914673795.

– Головачук Владимир Игоревич (30.04.1988) – майор из Шайковки. Контакты: Inst, OK, +79208964131, +79805145285.

– Алексеев Олег Игоревич (21.01.1988) – старший лейтенант, из Шайковки.

– Хачин Александр Дмитриевич (20.02.1988) – служит в Шайковке.

– Тимиркаев Рустам Минихасапович (22.05.1997) – родом из Башкирии. Вероятно, летчик из Шайковки, 25 февраля 2022 года, жена опубликовала фото с геолокацией "Авиабаза Шайковка". Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и его направили служить на аэродром "Шайковка".

– Поляков Игорь Владимирович (12.07.1974) – капитан, из Шайковки. Согласно фото, на 2019 год находился в Шайковке. Окончил Серпуховское военное училище и Брянский государственный технический университет.

– Субботин Иван Викторович (05.03.1979) – майор. На 2019 год DASH исполняющий обязанности заместителя командира по работе с личным составом в/ч 33310. Окончил Краснодарский военный авиационный институт и живет в Шайковке.

– Быков Михаил Вячеславович (03.09.1976) – военный летчик 1-го класса. В 2019 был капитаном. Фото вместе с женой в Шайковке. Окончил Военное авиационно-техническое училище в Ачинске, а затем учился на кафедре кадровой политики и управления персонала Новгородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

– Комаров Владимир – полковник. Согласно статье, на 2020 год DASH начальник группы руководства полетов в Шайковке.

– Кулик Владимир Александрович (12.03.1989) – в 2016 – старший лейтенант, участвовал в шоу "Авиадартс", выступая за Шайковку.

– Назаров Александр Александрович (21.07.1976) – майор, авиационный полк в/ч 33310. Предположительно, родился в Украине. По состоянию на 2014 год заместитель командира эскадрильи в В/Ч 06987-А.

– Агеев Николай – старший летчик, командир экипажа Ту-22 М3, майор, а/б Шайковка, 52 ТБАП, в/ч 33310. В частности, он "засветился" крупным планом на одном из конкурсов "Авиадартс"; неоднократно участвовал в авиапарадах.

– Коробкин Станислав Владимирович (22.11.1974) – предположительно в 2019 году находился в Шайковке во время юбилея полка. Жена указывает местом работы – в/ч 13785, входящей в 52 гвардейского авиаполка.

– Кадушкин Константин Сергеевич (06.04.1983) – предположительно в 2019 году находился в Шайковке во время юбилея полка.

– Антипов Дмитрий Геннадьевич (03.10.1981)

– Костюнин Дмитрий Леонидович (17.05.1966) – родом из г. Кстово. Заместитель начальника Главного управления авиации Росгвардии. Известна в/ч 6535. В 2019 году находился в Шайковке во время юбилея полка.

– Бойко Александр Валентинович (05.04.1986)

–Тимур Тилавалдиев (03.04.1993)

– Степкин Виталий Александрович (02.10.1975)

– Алимов Алексей

– Статенин Максим Николаевич (04.09.1978)

– Сихаев Анатолий Михайлович (14.10.1990)

– Еремин Александр Викторович (10.12.1986)

– Файзулин Дмитрий Римович (09.01.1981)

– Степкин Андрей Сергеевич (10.07.1991)

– Маляк Геннадий Юрьевич (29.02.1972)

– Шорин

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время атаки на Украину в субботу, 14 января, в многоэтажку в Днепре попала российская ракета Х-22, запущенная оккупантами из района Курской области. В настоящее время Вооруженные силы Украины не имеют средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет;

– в сети показали видео момента прилета ракеты по дому в Днепре. На ролике слышно, что раздался только один взрыв.

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