"Имеющиеся проблемы решаются": Зеленский пообещал усиление армии дронами и средствами РЭБ. Видео

Военное командование Украины постепенно решает проблемы, имеющиеся сейчас на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров 13 февраля объехали самые горячие участки фронта.

Им сейчас уделяется максимум внимания и поддержки. Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский.

Речь идет, по его словам, о комплектации подразделений, укреплении и управлении.

"Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", – отметил глава государства.

О решении Сената

Также президент поприветствовал решение Сената о пакете дальнейшей поддержки Украины, наших воинов и демократии в целом.

"Я благодарен каждому сенатору за морально сильный выбор. Такой выбор сейчас имеет значение. И не только для Украины, но и для всех народов, чья независимость является мишенью для российских ударов – уже сейчас так или иначе или запланированных ударов. Запланированных на ближайшие годы", – отметил украинский лидер.

Он напомнил, что российский диктатор Путин не планирует ограничиваться только Украиной – его цели гораздо шире, поэтому необходима солидарность в защите.

"Следующий шаг – голосование Палаты представителей. Это очень, очень важно. Ожидаем такого же морально сильного выбора и решения, которое заработает. Заработает для совместной безопасности", – отметил глава государства.

О перезагрузке государственных институтов

Зеленский обратил внимание, что сегодня в Украине продолжается перезагрузка государственных институций. Речь идет прежде всего о Силах обороны и украинской дипломатии.

"Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк назначен специальным уполномоченным и будет заниматься реализацией международных гарантий безопасности для Украины и развитием Сил обороны. Мы создаем для Украины принципиально новую систему безопасности отношений с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что уже есть соглашение безопасности с Великобританией, новые соглашения уже готовятся, и не только с европейскими силами.

О Глобальном саммите мира

Украинский лидер отметил, что продолжается подготовка к Глобальному саммиту мира, который рассмотрит ключевые аспекты безопасности, нарушенные российской войной.

"Мир всегда безальтернативный и должен быть справедливым. Именно таким, которого наш народ и любой народ мира заслуживает. Агрессор никогда не должен выигрывать. И я благодарен всем, кто помогает Украине, нашим воинам, всему нашему народу", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев сообщил, что Украина и Германия продолжают активно дорабатывать документ о гарантиях безопасности для нашего государства. Ожидается, что он будет подписан как можно скорее – "при первой возможности".

– Президент Зеленский поблагодарил лидеров демократов и республиканцев в Сенате, а также каждого сенатора, выступившего за продолжение поддержки Украины, а с ней – и свободы, демократии и фундаментальных ценностей цивилизованного мира.