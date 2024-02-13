Зеленский: одобрение Сенатом помощи Украине – это решение, которого ждали не только мы, но и вся Европа

Президент Украины Владимир Зеленский днем 13 февраля обратился к украинцам с внеочередным обращением. Он рассказал, что Сенат США поддержал продолжение поддержки Украины: за это проголосовали 70 сенаторов.

По словам Зеленского, этого решения очень ожидала не только Украина, но и Европа. Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале главы государства.

"Есть позитив из Соединенных Штатов: только что Сенат проголосовал за продолжение поддержки нашей страны, наших воинов. Решение, ради которого мы очень много работали. Решение, которого ожидали не только мы, но и многие другие народы, в частности в Европе. Мир, который ждет, что американское лидерство и дальше будет твердым и будет помогать защищать жизнь и беречь свободу. Это действительно добавляет уверенности и мотивации", – подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил всех причастных к принятию этого решения в Сенате.

"Я благодарю лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконелла за решительность и морально сильный выбор. Демократия точно выстоит. Спасибо каждому из 70 сенаторов, которые проголосовали положительно. Украина очень это ценит", – подчеркнул глава государства.

Однако выдыхать сейчас украинцам еще рано: свое слово теперь должен сказать Конгресс США.

"Это был первый шаг, дальше – Палата представителей, голосование конгрессменов там. Ожидаем положительного решения. Надеемся на принципиальную поддержку. И верим, что Америка и в дальнейшем будет оставаться лидером. Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто ценит жизнь и свободу так же, как украинцы!" – резюмировал Зеленский.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Сенат США окончательно поддержал законопроект, включающий в себя $60 млрд помощи Украине. Этому крайне важному решению предшествовали несколько этапов голосований, на каждом из которых существовала серьезная угроза, что рассмотрение законопроекта если не будет сорвано, то, по крайней мере, существенно затянется.

Сейчас законопроект должна утвердить Палата представителей США, спикер которой, республиканец Майк Джонсон, уже заявил, что "не видит смысла" выносить на голосование вопросы помощи Украине в отрыве от норм, регулирующих миграционную политику США на границе с Мексикой.

Между тем, в Демократической партии заявили, что в таком случае применят процедуру discharge petitions, позволяющую выносить закон в обход спикера. Однако для этого необходимо собрать 218 подписей, так что и без того затяжная пауза в помощи Украине со стороны США может затянуться еще на дольше.

В то же время представитель Госдепа Джон Кирби заверил, что Белый дом продолжает работать с Конгрессом по принятию нового пакета помощи для Украины.