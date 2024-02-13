Украина и Германия скоро подпишут соглашение о гарантиях безопасности: Макеев сказал, когда это произойдет

Украина и Германия продолжают активно дорабатывать документ о гарантиях безопасности для нашего государства. Ожидается, что документ будет подписан как можно скорее – "при первой возможности".

Такое заявление сделал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Мы хотели бы с ее подписанием не затягивать… Мы ищем возможность", – сказал посол.

В то же время дипломат намекнул, что такой случай "напрашивается автоматически". Вероятно, он имел в виду, что это может произойти на полях Мюнхенской конференции безопасности, о чем писали некоторые СМИ.

Для подписания соглашения необходима не только готовность Украины, но и готовность со стороны Германии, и, что самое важное, – готовность текста, отметил глава дипмиссии. Он также подчеркнул, что переговорные команды активно работают над тем, чтобы этот процесс прошел как можно быстрее.

Посол добавил, что уже состоялось несколько раундов переговоров между командами обеих сторон. Недавно в Берлине работала большая делегация Украины во главе с замглавы ОП Игорем Жовквой. В состав этой команды входили также чиновники, включая министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, заместителя главы МИД Николая Точицкого, заместителя министра юстиции Ирину Мудрую, заместителя министра экономики Тараса Качки и других. Эти политики представляли разные сферы, которые должны войти в документ.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по столицам стран Западной Европы. В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в конце этой недели, гарант может посетить Берлин и Париж.

В конце января стало известно, что Украина и Германия могут вскоре согласовать соглашение о обязательствах по безопасности в соответствии с Рамочной декларацией "Группы семи", принятой на саммите НАТО в июле 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились в ближайшее время завершить переговоры по этому вопросу.

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