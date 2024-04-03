'Имеют дипломатические паспорта и деньги': экс-сотрудник СБУ рассказал, как работает шпионская сеть РФ в мире

Российская шпионская сеть продолжает функционировать в мире. Агенты РФ есть и в Украине, а мировыми столицами шпионажа, в которых работают в частности и российские шпионы, являются Вена (Австрия) и Женева (Швейцария).

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. "Наши дипломаты говорят так: мы ориентировочно знаем где-то 10-15 российских дипломатических представителей в Вене. Из почти сотни. Кто остальные? Мы понятия не имеем. Что это за люди? Чем они занимаются? Какой у них функционал? Куда они перемещаются?" – сказал он. В Швейцарии аналогичная ситуация.

Агенты РФ получают дипломатические паспорта, которые дают им возможность передвигаться почти по всем странам ЕС и иммунитет. Их нельзя обыскать, задержать. Из страны лиц с дипломатическими паспортами можно выслать только в том случае, если они будут пойманы с поличным.

"Что они могут делать? Они могут делать определенные закладки в лесу. Поехать, например, из Вены в чешское Брно, зайти в лес 200 метров и под каким-то камнем заложить определенный пакет. И этот пакет будет лежать месяц, два, три, год, а затем за ним приедет какой-то человек, который тоже получит от другого человека координаты. Он заберет и выполнит определенное задание", – говорит Ступак.

Он предположил, что пистолет Макарова, из которого в Испании убили российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет, был таким образом в свое время заложен где-то в лесу российскими военными разведчиками или дипломатами.

"То есть присутствие российской агентуры действительно есть. Они влияют на дипломатов, на экономистов, на журналистов. Где-то добрым словом, добрым словом и убеждением, добрым словом, убеждением и шантажом, угрозами, а где просто деньгами, а где просто находят люди, которые любят Россию", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Российские агенты в Украине

До 2014 года россияне приезжали в нашу страну почти свободно, потому что она считалась "дружественной". После 2014 года этот поток существенно ограничился, авиасообщения уже не было, однако железнодорожное сообщение оставалось. Благодаря этому российские агенты имели возможность вербовать людей, покупать и убеждать их работать на пользу РФ.

Полномасштабная война с РФ многое изменила, говорит эксперт. Некоторые люди, имевшие пророссийские взгляды, отказывались от сотрудничества с Москвой.

"После полномасштабки они говорят: мы зафиксировали такие вот изменения настроения, когда этот человек связывается с россиянами, говорит, да, одно дело, когда я вас поддерживаю, потому что я в это верю, а другое дело полномасштабка. И я полностью прерываю с вами связи. Все, закрыли тему, я удаляю ваш номер, забудьте обо мне, все, закрыта тема", – пересказал Ступак слова своих бывших коллег, которые следят за людьми с пророссийскими взглядами.

К сожалению, в Украине есть люди, которые продолжают сотрудничать с Россией. Россияне предлагают им деньги, кому большие, а кому максимально мелкие суммы. Например, в 2022 году парню заплатили 20 гривен за то, что он дал координаты моста в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Австрии правоохранители задержали бывшего офицера Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и шпионаже в пользу страны-агрессора России.

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