Правительство Индии вернуло домой 85 своих граждан, которые были завербованы в российскую оккупационную армию. Также продолжается работа над освобождением еще двух десятков человек, которые служат в армии РФ.

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По словам министра иностранных дел Индии Викрама Мисри, ведомство находится в "очень тесном контакте" с представителями российского МИД и министерства обороны. Об этом сообщает Hindustan Times.

В дипломатическом ведомстве Индии рассчитывают, что вопрос об освобождении оставшихся граждан будет рассмотрен на встрече премьер-министра Нарендры Моди и диктатора Владимира Путина в рамках саммита БРИКС в российском городе Казань.

Примечательно, что освобождение и репатриация индийских граждан, служивших в российской армии, стали ключевым вопросом для Нью-Дели после гибели по меньшей мере девяти индийцев на передовой. В частности, Моди поднял этот вопрос, когда в последний раз встречался с Путиным на ежегодном саммите Индия – Россия в Москве в июле этого года.

"На данный момент, по нашим данным, из России вернулись около 85 человек. К сожалению, мы также получили останки некоторых людей, которые погибли во время конфликта. Насколько мы понимаем, около 20 человек все еще остаются в российской армии, и мы оказываем давление на наших собеседников с целью скорейшего освобождения всех оставшихся индийцев из вооруженных сил страны", – сказал министр иностранных дел Индии.

Ранее сообщалось, что артиллерийские снаряды, купленные у производителей оружия в Индии, перенаправляются европейскими покупателями в Украину. Несмотря на гнев и протесты России, Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на многочисленные санкции, страна-террорист Россия продолжает получать из-за границы электронные компоненты и оборудование. Одной из стран, помогающих РФ получать микросхемы и станки, является Индия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Индию отказаться от импорта нефти из РФ. По его словам, это может поставить диктатора Владимира Путина перед серьезными вызовами. Также Зеленский призвал Индию пересмотреть свои торговые отношения с Москвой, чтобы снизить ее способность продолжать агрессию против Украины.

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