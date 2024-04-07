'Информационный фронт существует': нардеп объяснил, смогут ли журналисты получать бронь от мобилизации в Украине

На фоне работы над продолжающимся в парламенте новым законом о мобилизации в обществе живо обсуждаются возможные нововведения в бронировании от мобилизации. В частности, дискуссии якобы продолжаются по поводу бронирования журналистов.

Однако принятие подобного решения в Украине маловероятно. Об этом заявил глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью украинским СМИ.

Нардеп считает, что бронирование от мобилизации журналистов в украинских условиях вряд ли возможно. Бронирование касается важных отраслей экономики, где на отдельных предприятиях или в ведомствах от мобилизации получить бронь могут до 50% сотрудников. Впрочем, СМИ в этот список не входят.

"Говорить о самом бронировании журналистов не приходится по многим причинам. У нас, во-первых, нет такой роскоши, как в России, которые просто все федеральные каналы забронировали, они не призываются на "СВО". У нас нет столько мобилизационного ресурса, как в России", – заявил Юрчишин.

Также он добавил, что информационное направление как отдельное направление противостояния с агрессором в Украине на государственном уровне не рассматривается. Здесь государство полагается на самих журналистов.

"Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на сознание наших медиа", – отметил нардеп.

По мнению Юрчишина, мобилизация работников медиасферы является значительным плюсом для Вооруженных сил. В частности, из журналистов получаются лучшие пресс-офицеры.

"Конечно, они гораздо лучше работают с журналистами, и понимают, что показывать, как показывать, что журналист нам не враг, а пришедший человек покажет ваше направление, а затем на это направление приедет дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь", – заявил Юрчишин.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, когда заработает модель экономического бронирования и какой будет процедура.

От мобилизации забронировано около 540 тысяч человек. Больше всего – в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве, транспорте. Самая большая мобилизационная нагрузка идет именно на белый бизнес, который трудоустраивает людей официально. Официально работают около 2,7 млн мужчин в возрасте 25-60 лет, а 600 тысяч – активные ФЛП. В то же время около 1 млн. мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует.

Парламентский комитет предлагает перенести мобилизационную нагрузку на теневую долю экономики. Экономическое бронирование позволило бы забронировать необходимых работников белому бизнесу, считают законодатели.