'Информация ошибочная': в ВМС опровергли присутствие нового большого десантного корабля в Крыму

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины отрицают переброску россиянами в оккупированный Севастополь большого десантного корабля "Петр Моргунов". Этот БДК проекта 11711 на данный момент не находится в портах захваченного РФ Крыма.

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Об этом на своей странице в Facebook 8 января написал спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Он добавил, что большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" не находится в Азово-Черноморском бассейне и не находился там в течение полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Любую информацию, отличающуюся от указанной мной в этом посте, надо считать ошибочной", – подчеркнул спикер.

Плетенчук отметил, что никаких "подготовок к высадке десанта" с упомянутых выше кораблей также не предвидится.

Напомним, что о якобы переброске в Крым корабля "Петр Моргунов" ранее, 7 января, сообщили СМИ. Заявлялось, что именно его возле пирса в Севастопольской бухте зафиксировал спутник.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия продолжает создавать новые ремонтные базы во временно оккупированном Крыму. Очередное место дислокации захватчиков обнаружили возле Евпатории.

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