Оккупанты перебросили в Севастополь новейший большой десантный корабль. Фото со спутника

Российские оккупанты перебросили во временно оккупированный Севастополь новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов". Спутники зафиксировали его у пирса в Севастопольськой бухте.

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Перед началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года "Петр Моргунов" был переброшен в Черное море якобы для участия в учениях, с тех пор он находился в бухте Новоросийска. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Мониторинговая группа "Крымского ветра" заметила на спутниковых снимках новейший российский БДК типа "Иван Грен". Они предположили, что речь идет о корабле "Петр Моргунов", который до начала российского полномасштабного вторжения зашел в Черное море.

"На снимке со спутника Sentinel 2 за 6 января у пирса в Севастопольской бухте отмечен, с большой долей вероятности, БДК проекта 11711 типа "Иван Грен". В конце января 2022 года, перед началом полномасштабного военного вторжения, БДК "Петр Моргунов", относящийся к указанному проекту, был переброшен в Черное море якобы для участия в учениях. Этот корабль почти постоянно находился в бухте Новороссийска", – отмечено в сообщении.

В "Крымском ветре" напомнили, что БДК "Петр Моргунов" является вторым кораблем серии. Он был введен в эксплуатацию в конце 2020 года

Полное водоизмещение корабля составляет 6 600 тонн. Он способен транспортировать усиленный батальон морской пехоты вместе с техникой и высаживать его на перевозимых с собой понтонах.

На этом большом десантном корабле размещена также авиационная группа, состоящая из двух вертолетов Ка-52 и БпЛА "Орлан-10", размещенных в палубном ангаре.

"Спутниковые снимки высокого разрешения опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson", – добавили в "Крымском ветре".

Исследователь при этом указал только тип замеченного в Севастопольской бухте.

Напомним, ранее в ISW оценили ударную кампанию Украины во временно оккупированном Крыму. Аналитики отметили, что украинские ракеты и дроны успешно проникают через российскую ПВО на полуострове.

Также сообщалось, что согласно данным космической разведки вследствие ударов по военным объектам РФ в Крыму 4 января оккупанты потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС.