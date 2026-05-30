'Информация от разведок остается актуальной': Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу в эти сутки

Существует очень большая вероятность очередного массированного воздушного российского удара по Украине в течение 30 и 31 мая. Соответствующая информация подтверждается разведданными. Поэтому украинцам следует быть внимательными и не игнорировать предупреждения о воздушной тревоге.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране по итогам субботы, 30 мая. Причем его обращение к украинцам прозвучало как раз на фоне очередной воздушной тревоги.

"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизни – реагируйте на опасности", – призвал украинский лидер.

По словам Владимира Зеленского, наша ПВО вместе мобильными огневыми группами и боевой авиацией Воздушных Сил – "все в готовности настолько, насколько возможно, учитывая снабжение".

"Процент сбития "шахедов" нашими воинами стабильно выше 90 – это 90–93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, и ищем другие способы получать ракеты", – заметил президент.

Украинские "дальнобойные санкции"

"Сегодня отмечу наши украинские подразделения, которые выполняют наши задачи по дальнобойным санкциям и по мидлстрайкам: есть хорошие результаты. Наш план по таким санкциям выполняется – в ответ на российские удары", – сообщил украинский лидер.

Он поблагодарил воинов, которые обеспечивают достижимость таких российских целей,"прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря".

"На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше. Это уже отражается в Крыму дефицитом горючего", – рассказал Владимир Зеленский.

По поводу дипстрайков – по утверждению Верховного Главнокомандующего,"были поражения российских военных самолетов Ту-142, также уничтожена установка "Искандер", были попадания и по "нефтяным целям в Ростовской области и Краснодарском крае".

Российские угрозы

"Угрожает Кремль теперь еще и другим странам рядом, и значительно откровеннее, чем раньше. Каждый сосед России услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не о ней одной", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Армении официально стартовала евроинтеграция. Рассказывая об этом, глава их правительства Никол Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в войне против Украины.

Понятно, что на действия Армении отреагировал глава Кремля Владимир Путин. Он сравнил сближение Еревана с Брюсселем с событиями в Украине, подчеркнув, что такие намерения"требуют особого рассмотрения".

"Очень надеемся, что позиции Европы в этих вопросах – и Евросоюза прежде всего – будут принципиальными, будут сильными и будут своевременными. Никого нельзя оставлять без поддержки. Европа не имеет права проиграть ни один из народов, упустить ни одну из стран. Армению надо поддерживать. Молдову надо поддерживать. Государства Балтии, Азербайджан надо поддерживать. Надо находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять", – подчеркнул украинский лидер.

Переговорный трек

Сегодня президент провел совещание с главными переговорщиками украинской делегации Кириллом Будановым, Рустемом Умеровым и Денисом Шмыгалем. По словам Владимира Зеленского, сейчас активизируются(после довольно длительной паузы) все каналы коммуникации с США.

"Рассчитываем, что будут визиты и переговоры. На уровне команды постоянно общаемся об этом. Надо продолжать обмены. В начале мая именно при посредничестве Америки договаривались о формате обмена пленными 1000 на 1000. Надо все это реализовать", – отметил Владимир Зеленский.

Он также анонсировал"новые переговоры в Европе".

