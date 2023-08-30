Информировали врага о местах дислокации ВСУ: двое жителей Донетчины получили реальные сроки заключения. Фото

Двое жителей Донецкой области – женщина из Славянска и мужчина из Краматорска – пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, за что и поплатились свободой. Эти граждане предоставляли врагу информацию военного характера, в частности, данные о расположении личного состава и техники Вооруженных сил Украины.

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С представителями страны-агрессора они общались в мессенджере. Об этом сообщает Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, прокуроры доказали, что в марте 2023 года мужчина в частном чате в Telegram предоставлял россиянам информацию об объектах, где располагаются подразделения и техника ВСУ. Кроме этого, в своих сообщениях он писал о необходимости "перевоспитания" нашей нации и выражал свое пренебрежение и презрение к украинцам.

Отметим, что гражданин решил помогать оккупантам, несмотря на то, что российская армия постоянно обстреливает его родной город, разрушая дома и убивая гражданское население.

Вторая коллаборантка в мае 2023 года, используя тот же мессенджер, также передавала представителю России информацию военного характера, которую собирала в Славянске.

Оба информатора были задержаны и ждали своих приговоров, находясь под стражей.

Мужчину из Краматорска приговорили к пяти годам лишения свободы, а женщину из Славянска – к восьми годам тюрьмы. Их признали виновными по ч. 2, 3 ст. 114-2 УК Украины (Несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года (до августа 2023 года) сообщили о подозрении по ст. 114-2 УК Украины 237 лицам. Подробнее о том, кто и где попался на таких преступлениях, а также что им за это будет, читайте в нашем материале.

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