'Иногда дойти до позиции – 50% успеха': 7-й корпус ДШВ заявил о планах расширения применения экзоскелетов

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск первым в Силах обороны Украины начал тестирование экзоскелетов для военнослужащих. Сейчас технологию испытывают в подразделениях артиллерии и логистики, однако в перспективе ее планируют распространить и на десантные штурмовые подразделения.

Видео дня

Об этом в эфире "Суспільному" сообщил начальник управления беспилотных систем 7 корпуса ДШВ Игорь Богдан. Он указал, что инициатива внедрения экзоскелетов появилась непосредственно в подразделениях – как ответ на потребность уменьшить физическую нагрузку на бойцов во время выполнения задач.

По его словам, современные образцы уже демонстрируют ощутимый эффект: экзоскелеты позволяют снизить нагрузку на 30%, что особенно важно для артиллеристов, которые ежедневно работают с тяжелыми грузами. Но это актуально и для операторов БПС, которым приходится преодолевать значительные дистанции.

"Иногда просто дойти до позиции – это уже 50% успеха", – отметил военный.

Богдан пояснил, что система с элементами искусственного интеллекта подстраивается под движения человека и разгружает ноги во время ходьбы или бега. Он добавил, что в будущем функционал экзоскелетов в армии планируют расширить:

"Это будут системы разгрузки на спину и руки", – сказал он.

Также есть потребность в масштабировании – пока закупки комплектов осуществляются за счет волонтерских средств и партнерской помощи.

В 7 корпусе ДШВ отмечают: внедрение таких технологических решений будет продолжаться, потому что это сохранение жизни украинских десантников и повышение их боеспособности в условиях современной войны.