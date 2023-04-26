'Иногда застрелиться хочется': оккупант жалуется, что пребывание в Украине отбивает желание жить. Перехват

Российский солдат по телефону со своей девушкой сказал, что пребывание в Украине отбивает желание жить. Телефонный разговор был перехвачен украинскими спецслужбами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки. Примечательно, что настроение захватчиков максимально опустилось – солдатам армии РФ "иногда застрелиться хочется" (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Российский оккупант отмечает, что недоволен службой в принципе.

"В цирк приехали, бл*дь", – отметил он.

Примечательно, что в настоящее время солдат РФ находится на территории Украины, но по документам он проходит службу в Саратовскую обл.

"Быстрее груз-200 к тебе приедет, чем я это всё вытерплю", – отметил он.

В ответ на жалобы военнослужащего девушка заявила, что все ее соседи и люди вокруг думают о начале третьей мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты признаются, что получают приказы убивать мирных жителей Украины, в том числе и детей. Согласно приказам, физическому уничтожению в ходе "зачисток" на востоке нашей страны подлежат все без исключения.