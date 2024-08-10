Интенсивность боев ВСУ с армией Путина несколько возросла: в Генштабе назвали самое горячее направление

В течение суток 9 августа на фронте было зафиксировано 90 боевых столкновений. Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 28 вражеских штурмовых.

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Войска РФ интенсивно обстреливали позиции украинских подразделений и населенные пункты, применяя ракеты и авиабомбы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 августа.

Российские войска нанесли два ракетных удара с применением двух ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 91 авиабомбу. Кроме этого, враг произвел более 4800 обстрелов, из них 170 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Заруцкое, Беловоды, Юнаковка, Храповщина, Васильевка, Глухов, Полошки, Береза, Кучеровка, Старые Вырки, Писаревка, Петрушевка, Могрица Сумской области; Сергеевка, Торецк, Константиновка Гродовка, Тимофеевка, Александрополь, Новодонецкое, Водяное, Угледар, Новоукраинка Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Змиевка Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, семь артиллерийских систем, склад боеприпасов и три других важных объекта.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения, в частности, возле Колесниковки и Табаевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз недалеко от Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиново, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали пять атак противника возле Парасковеевки, Александровки и Константиновки.

На Времовском направлении вражеское наступательное действие противника в сторону Водяного не имело успеха.

На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, девять боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 47 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 82 автомобиля и 20 единиц специальной техники.

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