Интенсивность боевых действий очень высока: Порошенко привез на фронт очередную партию дронов, РЭБ и технику

Петр Порошенко привез новую партию FPV-дронов и техники военным, воюющим в Донецкой области. Сейчас особенная потребность в дронах из-за высокой интенсивности боев, говорят военные.

Видео дня

Об этом Порошенко рассказал в Facebook.

"Линия фронта горит — постоянные обстрелы, тяжелые штурмы и движущиеся отовсюду колонны вражеской техники. Россияне не щадят ни один клочок украинской земли: выстреливают, выжигают, превращают в пепел, уничтожают", – отметил Порошенко.

"Маленький поселок Нью-Йорк превратился в непростую преграду для врага Там держит оборону 53 отдельная механизированная бригада, где служит наш Александр Погребиский. Только в прошлую пятницу мы привезли им почти 200 FPV-дронов. Сегодня вторник наша команда снова в гостях. Почему? Потому интенсивность боевых действий настолько высока, что дроны уже успели закончиться", – подчеркнул он.

Александр поразил подсчетами: на нуле работает 6 экипажей, которые используют по 40 штук ежедневно. Как результат, 240 использованных FPVшок в сутки. Только сегодня ночью наши ребята отработали по два вражеских БМП и превратили их в металлолом", – отметил Порошенко.

"Когда Александр позвонил и сказал: "Надо еще!", то мы, не теряя времени, собрали груз и отправились в путь. Сегодня передаем этим крутым ребятам 300 ночных и дневных FPV, топливозаправщик, 4 "Мавика" и купольный РЭБ "Шатро", – отметил Порошенко.

В сегодняшней партии помощи также передали технику, РЭБ и дроны 23 отдельному инженерно-позиционному полку, 58-й мотопехотной бригаде, 16 отдельному мотопехотному батальону, 207-му отдельному батальону ТРО и 7 армейскому корпусу.

"Для нас позиция была одна – мы должны делать все от нас зависящее, чтобы нашим воинам было чем воевать", – отмечает пятый Президент Украины.

"Привезли также помощь другим бригадам, держащим Восток. 23 отдельном инженерно-позиционном полку — экскаватор, стирально-душевой комплекс и ПАРМ. 33-я механизированная бригада также получает ПАРМ, 200 "Мольфаров" и 7 "Мавиков", – отметил Порошенко.

"Военным 58-й мотопехотной бригады передали 200 FPV, 7 "Мавиков", 2 окопных РЭБа и электронную технику. 16 отдельный мотопехотный батальон получает от нас 3 "Мавика" и купольный РЭБ", – отметил он.

Кроме этого 207-му отдельному батальону ТРО передали 3 квадроцикла, 100 ударных дронов и 8 разведывательных.

Дроны также получил и 7 армейский корпус – 264 FPVшки и 8 "Мавиков".

Депутат Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность", офицер ВСУ, воин-десантник Александр Погребиский рассказывает о высокой интенсивности боев и использовании средств поражения.

"FPV катастрофически не хватает, потому что интенсивность боевых действий очень высока. Они лезут, пытаются продвинуться вперед. Для того чтобы не допустить продвижения противника, используются именно FPV-дроны для точного поражения скопления противника пехоты или техники", – подчеркнул он.

"Сегодня благодаря термальным дронам мы к утру уже сожгли две вражеские БМП. Это очень важно. Интенсивность велика. Соответственно и тратим мы очень большое количество дронов для того, чтобы обеспечить огневое прикрытие нашей пехоте. У нас одна из самых горячих точек и они заканчиваются очень быстро", – рассказывает военный.

Погребиский отметил, что партия дронов, которую передал Порошенко в прошлую пятницу уже закончилась.

"Один экипаж может запустить в день 40 FPV. Экипажей шесть. 240 – это расход в день", – приводит он подсчеты расходов.

Военный также отмечает важность объединения усилий всего общества для победы.

"Путь к победе прост – когда все направляются по этому пути, а не маленькая часть общества, которая постоянно находится в бою. Если все общество, вся страна, все государство, все его институты направлены в этом направлении, тогда он становится короче и быстрее", – убежден Погребиский.

Наша команда не подстраивается под графики. Есть запрос – еще на сегодня закупаем необходимое. Так же быстро доставляем в наши военные в зону боевых действий. Потому что война – это время, которого мало", – подчеркнул пятый Президент Украины.