Иран поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине: что известно о Qaem-5

Иран продолжает поставлять стране-террористу России различное вооружения для ведения войны против Украины. Недавно на поле боя были замечены иранские управляемые авиабомбы Qaem-5.

Носителями этого вооружения выступают ударно-разведывательные беспилотники Mohajer-6. Об этом сообщает издание BILD.

Примечательно, что такой БПЛА с авиабомбами на подвесах недавно разбился в Курской области. Вероятно, российские оккупанты намеревались сбросить авиабомбы Qaem-5 на территорию Сумской области.

Иран поставил на вооружение эти авиабомбы только в 2019 году. При чем РФ ранее не применяла Qaem-5 в войне против Украины. Немецкие журналисты отмечают, что использование подобного вооружения говорит о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Авиабомбы Qaem5 могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 км в зависимости от высоты полета дрона. Также в Иране утверждали, что якобы разработали новую версию бомбы с дальностью поражения до 40 км. Qaem5 оснащена телевизионным наведением.

Напомним, в Курской области обнаружили разведывательно-ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 ER-858. На подвесках у него были планирующие бомбы Qaem5.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле.