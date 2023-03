Иран заинтересован в усилении сотрудничества с Россией: в ISW оценили, увеличит ли Тегеран поставки оружия Москве

Россия и Иран обсудили очередные "стратегические и долгосрочные" соглашения о сотрудничестве, заявляя, что они укрепят их двусторонние отношения в сфере безопасности. Москва полагается на Тегеран в плане военной и технологической поддержки своей войны против Украины, а тот напрямую поддерживает российские атаки на украинскую инфраструктуру.

Не исключено, что для достижения таких целей Иран увеличит поставки оружия РФ, в том числе ударных дронов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 29 марта соглашения о сотрудничестве стран обсуждали министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян и его российский коллега Сергей Лавров в Москве.

Первый заявил, что официальные лица РФ и Ирана находятся на завершающей стадии подписания соглашения о сотрудничестве. А второй продвигал иранский "Мирный план Хормоз" по обеспечению безопасности в Персидском и Оманском заливах и указал, что Кремль требует немедленного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Абдоллахян и Лавров, вероятно, обсудили продолжающиеся усилия России по закупке иранских систем вооружения для использования против Украины и окончательное соглашение о поставке Россией Ирану штурмовиков Су-35", – предположили в ISW.

Украинский центр сопротивления сообщил, что иранская компания Pouya Air Transport 13 марта возобновила регулярные рейсы между Тегераном и Москвой, возможно, для поддержки поставок оружия. Также отмечалось, что иранские официальные лица планируют поставить беспилотники Shahed-131 наемникам группы "Вагнер", а сами "вагнеровцы" уже начали обучение работе с дронами.

Аналитики ранее уже подчеркивали, что Россия полагается на Иран в плане военной и технологической поддержки ведения войны против Украины и что часть иранского персонала, вероятно, находится в Украине, напрямую поддерживая российские атаки на инфраструктуру.

"Иран пытается укрепить двусторонние отношения безопасности с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами, и, вероятно, увеличит поставки оружия России для достижения этой цели", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным издания The Wall Street Journal, Россия помогает Ирану получить кибероружие, в том числе расширенные возможности цифрового наблюдения. Кремль получает дроны-камиказды, которые оккупанты используют для ударов по украинским городам.

