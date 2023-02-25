Использует как "приманку": разведка Британии объяснила, зачем России иранские дроны и какие проблемы возникли у оккупантов

Войска РФ, вероятно, видят ценность иранских дронов-камикадзе в том, что они могут отвлекать на себя украинскую систему противовоздушной обороны и перегружать ее. Тем не менее, с 15 февраля 2023 года сообщений о применении врагом Shahed-136 не поступало.

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Можно предположить, что у ВС РФ временно закончились запасы этих ударных дронов. Об этом на странице в Twitter 25 февраля сообщили разведчики министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве подчеркнули, БПЛА иранского производства не могут похвастаться высоким процентом пораженных целей, однако захватчики рассматривают дроны-камикадзе "как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет".

Пока что враг поставил на паузу удары по территории Украины с помощью Shahed, хотя в период с конца января по начало февраля-2023 было сбито не менее 24 таких БПЛА, а в первые несколько дней текущего года уничтожены десятки Shahed-136.

"Отсутствие развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свои текущие запасы. РФ, скорее всего, будет искать пополнения запасов", – подчеркнули в разведке.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg тоже обратило внимание на то, что оккупанты временно не применяют иранские беспилотники в войне против Украины. Журналисты предположили: скорее всего, запасы дронов типа Shahed у РФ истощаются, однако не исключено, что враг копит запасы для будущих атак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Иран мог передать стране-агрессору два усовершенствованных типа дронов – Shahed 191 и 129. Эти беспилотники имеют увеличенный радиус действия.

– СМИ пишут, что Иран модифицирует ударные беспилотники, которые он поставляет России, чтобы боеголовки БПЛА могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры.

– У Москвы и Тегерана есть планы совместно построить на территории РФ завод, производящий военные беспилотники, в том числе новую модификацию Shahed.

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