Искали 4 месяца: Львов попрощается с погибшим защитником Виталием Мусуровским

В понедельник, 1 апреля, во Львове проведут в последний путь погибшего защитника младшего сержанта Виталия Мусуровского. Родные потеряли с ним связь еще 8 декабря 2023 года, найти тело Героя удалось лишь после 4 месяцев непрерывных поисков.

Трагическое известие сообщили в Facebook Львовского городского совета. Отмечается, что защитник служил в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Погиб во время артиллерийских обстрелов, выполняя боевое задание в селе Берестово Донецкой области.

В горсовете отметили, что во время службы боец получил ранения, но после реабилитации вернулся на поле боя. Проходил воинскую подготовку за границей.

Сообщается, что Мусуровский родился в селе Недобоевцы Черновицкой области. Встал на защиту Родины с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Похоронят Героя на Лычаковском кладбище Львова после прощания, которое пройдет на городской площади Рынок, сообщили в горсовете.

Напомним, 31 марта в Миргороде на Полтавщине простились с Дмитрием Вильгельмовичем Фишером – летчиком Воздушных сил ВСУ, отдавшим жизнь за Украину. Свое последнее сражение Герой принял 5 июня 2022 года, с тех пор считался пропавшим без вести, однако в марте 2024-го экспертиза ДНК подтвердила, что он погиб. Пилота похоронили на городской Аллее Героев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На войне за Украину погиб молодой защитник Вареник Андрей Александрович из города Кременец, что на Тернопольщине. Воину было всего 25 лет.

– В боях с врагом на Запорожском направлении фронта погиб военнослужащий Нацгвардии Сергей Удовенко из Днепропетровщины. Мужчина был участником АТО, до полномасштабной войны работал на шахте.

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