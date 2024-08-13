'Исключительно последовательные уровни образования': Вениславский расставил точки над 'i' относительно отсрочки от мобилизации для студентов

Новый закон о мобилизации в Украине предусматривает отсрочку от военной службы определенной категории студентов и педагогов. Однако теперь второе или третье высшее образование больше не будет давать мужчинам право на отсрочку.

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Ограничения права на отсрочку для студентов по возрасту нет, однако речь может идти исключительно о последовательных уровнях образования. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член депутатской фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украине выросло количество абитуриентов в вузы в возрасте от 25 до 50 лет. Однако эта проблема разрешается.

"Следует отметить, что граждане, которые в 45-50 лет поступают на обучение, точно не вступают на бюджет. Это исключительно контракт. Некоторые учебные заведения на этом даже строят бизнес. Мы эту проблему решили, поскольку речь может идти исключительно о последовательных уровнях образования", – отметил Вениславский.

Так, если мужчина получил степень бакалавра, он может продолжить обучение на магистратуре только по той же специальности, чтобы иметь основание для отсрочки от призыва. А получение второго или третьего высшего образования пока не является основанием для отсрочки.

Ранее сообщалось, что в Украине десять перевозчиков отключили от системы "Путь". Их подозревают в том, что они переправляли уклонистов за границу.

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