"Исключительно последовательные уровни образования": Вениславский расставил точки над "i" относительно отсрочки от мобилизации для студентов
Новый закон о мобилизации в Украине предусматривает отсрочку от военной службы определенной категории студентов и педагогов. Однако теперь второе или третье высшее образование больше не будет давать мужчинам право на отсрочку.
Ограничения права на отсрочку для студентов по возрасту нет, однако речь может идти исключительно о последовательных уровнях образования. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член депутатской фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украине выросло количество абитуриентов в вузы в возрасте от 25 до 50 лет. Однако эта проблема разрешается.
"Следует отметить, что граждане, которые в 45-50 лет поступают на обучение, точно не вступают на бюджет. Это исключительно контракт. Некоторые учебные заведения на этом даже строят бизнес. Мы эту проблему решили, поскольку речь может идти исключительно о последовательных уровнях образования", – отметил Вениславский.
Так, если мужчина получил степень бакалавра, он может продолжить обучение на магистратуре только по той же специальности, чтобы иметь основание для отсрочки от призыва. А получение второго или третьего высшего образования пока не является основанием для отсрочки.
Ранее сообщалось, что в Украине десять перевозчиков отключили от системы "Путь". Их подозревают в том, что они переправляли уклонистов за границу.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские суды отменили 88% штрафов, наложенных ТЦК за нарушение правил военного учета. Чаще всего – из-за нарушения процедуры или недоказанности правонарушения.
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