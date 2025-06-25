Искусственный интеллект назвал наиболее вероятный сценарий завершения войны в Украине

Прогнозировать, когда и как именно завершится полномасштабная война России против Украины, чрезвычайно сложно. Однако современные аналитические инструменты, в частности искусственный интеллект, могут определить наиболее вероятные сценарии, основываясь на актуальных данных, политических тенденциях, состоянии армий и международной ситуации.

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Система ChatGPT считает, что наиболее вероятными являются два варианта развития событий: победа Украины при поддержке Запада или замораживание конфликта. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Сценарий 1. Победа Украины при поддержке союзников

При благоприятном стечении обстоятельств Украина способна одержать победу в течение 1-2 лет. Ключевую роль в этом будут играть постоянные поставки оружия, развитие ВСУ, а также давление на Россию через санкции.

В то же время в самой РФ могут накапливаться внутренние кризисы, которые ослабят способность ее армии к наступлению и даже обороне.

В момент, когда ВСУ достигнут стратегических успехов, возможно перемирие на условиях Украины — с возвращением Крыма и части Донбасса. По некоторым вариантам — с международными гарантиями безопасности и дипломатическим механизмом реинтеграции.

Сценарий 2. замораживание конфликта

Другой, менее оптимистичный, но не менее вероятный вариант — затягивание войны с переходом к "замороженному конфликту". В течение224лет фронт может стабилизироваться без существенных изменений. Постоянные потери и истощение обеих сторон подтолкнут к прекращению огня без окончательного решения территориальных вопросов.

В таком сценарии Россия может сохранить контроль над Крымом и частью Донбасса, а Украина продолжит дипломатическую борьбу за возвращение этих территорий. Формально война не будет завершена, но боевые действия прекратятся.

Так что наиболее вероятным сценарием в среднесрочной перспективе является замораживание конфликта или победа Украины благодаря международной поддержке. Однако конкретные сроки завершения войны зависят от того, как будут развиваться экономические, военные и политические процессы в Украине, России и на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ChatGPT сформировал свой прогноз, когда и при каких обстоятельствах может завершиться война в Украине. Искусственный интеллект считает маловероятным внезапное завершение войны, но это возможно при условии смены власти в РФ или успешного контрнаступления ВСУ.

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