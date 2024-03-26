Исландия закупит для женщин украинской армии оборудование на полмиллиона евро: о чем идет речь

Рейкьявик направит средства на приобретение снаряжения для женщин-военнослужащих ВСУ и боеприпасов. Предполагается, что всего Исландия потратит на проект 2 млн евро.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Исландии. Там также отметили, что страна поддержит инициативу Чехии по закупке огнестрельного оружия для Украины.

В сообщении отмечается, что у украинской армии сейчас достаточно небольшой запас боеприпасов, поэтому Чехия в сотрудничестве с основными странами-партнерами. Исландия также обязалась поставлять боеприпасы для артиллерии Украины.

Министр иностранных дел Бьярни Бенедиктссон, в частности, отметил, что нужно продолжать поддерживать Украину.

"Так мы прилагаемся не только в защиту мирных украинцев, но и в международное право в более широком контексте и интересы безопасности Исландии", – подчеркнул он.

По словам главы МИД, политика по поддержке Украины, которая сейчас рассматривается парламентом, будет работать на долгосрочную перспективу.

"В то же время мы будем двигаться быстро и поддерживать подобные инициативы", – отметил он.

Отдельно подчеркивается, что в последние годы, особенно после российского вторжения, доля женщин в украинской армии значительно возросла. Для удовлетворения их потребностей Исландия предоставит униформу, бронежилеты, а также медицинские и гигиенические средства на 75 миллионов исландских крон (500 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что Чехия до июня 2024 года поставит Украине дополнительные 300 тысяч артиллерийских снарядов. Они должны обеспечить жизненно важный "отдых" на линии фронта на несколько месяцев.

Напомним, что Чехия смогла найти 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины, в частности , в государствах, которые считаются союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что партнеры Украины собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы для противостояния стране-агрессору РФ купят за пределами Евросоюза.

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