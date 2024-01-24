Испания хочет присоединиться к пяти вооруженным коалициям для помощи Украине: о чем идет речь

Испания продолжит помогать Украине с обучением военных. Кроме этого, страна планирует внести свой вклад в пять вооруженных коалиций поддержки нашей страны.

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Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес по результатам 18 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рпмштайн". Ее слова цитирует оборонное ведомство страны.

Маргарита Роблес высоко оценила работу специализированных многонациональных коалиций и назвала ее хорошим методом координации поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

Она заявила, что Испания планирует внести свой вклад в 5 коалиций, среди которых:

коалиция морской безопасности;

коалиция полевой артиллерии;

коалиция наземной противовоздушной обороны;

коалиция информационных технологий;

коалиция по разминированию.

Кроме того, Маргарита Роблес отметила, что Испания продолжит активно действовать в области обучения украинских военных, о чем свидетельствуют более 3500 бойцов ВСУ, уже прошедших подготовку в этой стране.

Также министерка обороны Испании объявила о новых специализированных учебных модулях по зенитным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также по подводному разминированию.