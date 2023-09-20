Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" анонсировала новые поставки военной и гуманитарной помощи для Украины. Роблес также выразила поддержку новоизбранному министру обороны Украины Рустему Умерову, впервые побывавшему на заседании.

Об этом сообщает Министерство обороны Испании. Роблес также напомнила об отличном уровне сотрудничества, достигнутом с предыдущим министром Алексеем Резниковым.

Как сообщили в министерстве, новый пакет военной помощи включает бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты, военные грузовики, санитарные машины и надувные лодки, поддоны с хирургическими и санитарными материалами. Точное количество техники и ее наименование Минобороны Испании не раскрыло.

Это уже четвертый военный пакет помощи от Испании для Украины с начала российского вторжения. В конце июля Испания также отправляла новую партию боеприпасов и танков Leopard в Украину, а в начале этого месяца премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом военном пакете помощи для Украины на сумму 55 миллионов евро.

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Роблес также отметила значительный прогресс в подготовке украинских военных на территории Испании в рамках миссии EUMAM Ukraine. Так, прогнозируется, что в стране пройдут подготовку около 4000 военнослужащих.

В ходе 15-го заседания формата "Рамштайн" была предложена инициатива создания "Коалиции возможностей" и запуск ИТ-коалиции в рамках этого формата.

Напомним, что во вторник, 19 сентября, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял активное участие в заседании, организованном в рамках формата "Рамштайн". В ходе этого мероприятия он официально представил новый комплекс военной помощи, предназначенный для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва объявила о новой помощи для Сил обороны Украины, которые борются с полномасштабным вторжением России. Страна передала украинской армии полтора миллиона боеприпасов.

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