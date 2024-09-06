Испания передала Украине батарею ПВО HAWK: какие характеристики оружия

В новом пакете военной помощи Украине Испания передает украинским защитникам укомплектованную батарею противовоздушной обороны HAWK. Эти установки ПВО HAWK находятся в Польше, откуда их в ближайшее время доставят в нашу страну.

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Об этом во время новой встречи Контактной группы по обороне Украины сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. По ее словам, такое решение принято, "учитывая четкий запрос украинского президента Зеленского относительно систем ПВО".

Маргарита Роблес подчеркнула, что батарея полностью укомплектована, однако не назвала вероятные сроки доставки ПВО украинцам.

Отдельно министр обороны Испании отметила, что ее страна присоединяется к ІТ-коалиции (во главе с Эстонией и Люксембургом) и Морской коалиции (во главе с Норвегией и Великобританией) помощи Украине.

Также Маргарита Роблес добавила, что Испания возобновляет с октября программы приема украинских семей в военные резиденции на испанском побережье.

Что такое ПВО Hawk

Как сообщал OBOZ.UA, первые комплексы HAWK (с английского – "ястреб") с ракетами MIM-23 появились в Украине еще осенью 2022 года – первые четыре американских установки передала именно Испания. Это довольно старая технология (комплекс был принят на вооружение в 1959 году), однако в качестве системы ПВО до сих пор считается одной из лучших.

Считается, что комплексы HAWK достаточно компактны, но это в действительности не так. Малыми по размерам являются только отдельные части комплекса – пусковая установка (одна ракета которой весит более полутонны), ее радиолокатор, командный пункт и т.д. Батарея Hawk включает в себя шесть пусковых установок с общим количеством 18 готовых к одновременному пуску ракет.

HAWK представляет собой полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для защиты войск, а также наиболее ценных тыловых объектов от средств воздушного нападения противника. Одноступенчатая твердотопливная ракета установки имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения.

Считается, что эта ЗРК имеет максимальную дальность поражения целей 40 км, максимальную высоту поражения – 17,7 км. Вероятность поражения цели одной ракетой имеет 85%. Однако батарея Hawk может одновременно обстреливать две цели, при этом на каждую можно одновременно наводить три ракеты.

Пусковая установка HAWK обычно держит в боевом положении сразу три ракеты (две снизу и одна сверху), также на ней расположена аппаратура, обеспечивающая наведение ракет перед пуском.

Кроме пусковой установки, радиолокационной системы и командного центра, в комплекс также входит специализированная транспортно-зарядная машина.

РЛС кругового обзора одной установки (или всей батареи вместе) способна обнаруживать цели на дистанции до 100 км на больших и средних высотах. Также аппаратура умеет делать селекцию помех и ложных целей и идентифицировать цели по принципу "свой-чужой".

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