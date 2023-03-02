Испания выделила на подготовку танков для Украины более 4 млн евро: продолжаются учения военных ВСУ

Министерство обороны Испании работает над подготовкой шести боевых танков Leopard 2A4 для отправки в Украину. Оборонное ведомство объявило тендер на платформе государственных закупок на сумму более 4 млн евро для подготовки бронетехники.

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Также в Испании продолжается подготовка танкистов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание El Mundo.

Танки Leopard 2A4 находятся на объектах подрядчика в Алькала-де-Гвадаира (Севилья), где перед отправкой на фронт они проходят проверку четвертого уровня. Этот уровень подразумевает самую исчерпывающую подготовку военной техники. В свою очередь испанское Минобороны подсчитало, что адаптация этих танков обойдется в 4,1 млн евро.

В информации на платформе государственных закупок, где появился тендер, нет конкретных спецификаций и описания предстоящих работ. Однако эксперты считают, что 4,1 миллиона евро будут выделены на "приведение в боевое состояние боевых танков Leopard модели 2A4".

Следует отметить, что такни Leopard 2A4, которые Испания собирается отправить на фронт в Украину уже весной, покинули базу материально-технического снабжения "Касетас". С 2012 года там зимовали 53 боевых танка, которые государство приобрело у Германии.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Украина может получить от Испании 53 танка Leopard 2 A4. Эти боевые машины хранятся на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о конкретных шагах помощи Украине на фоне полномасштабной войны с Россией. Мадрид направит украинским защитникам системы противовоздушной обороны и танки Leopard-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну против Украины. По ее словам, об этом свидетельствуют его последние заявления, в частности, сделанные накануне годовщины вторжения России в Украину.