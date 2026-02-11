Использовали как пушечное мясо: Россия не забирает из плена жителей ОРДЛО, которые воевали против Украины

Российские власти системно не забирают из украинского плена жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые воевали в составе ВС РФ. После принудительной мобилизации и использования в опасных штурмах эти люди годами остаются в лагерях для военнопленных, наблюдая, как на обмен возвращают их российских побратимов.

Бывшие бойцы так называемых подразделений "Л/ДНР" описали принудительную мобилизацию на оккупированных территориях как фактическую охоту на людей. Об этом рассказали сами пленные журналистам российского издания.

Военные и представители псевдоорганов власти задерживали мужчин прямо на улицах, забирали с рабочих мест и отправляли на фронт под угрозой уголовного преследования.

Именно эти подразделения российское командование, по свидетельствам пленных, первыми бросало в так называемые мясные штурмы. Наибольшие потери понесли 1-я, 5-я, 9-я, 114-я, 123-я и 132-я мотострелковые бригады, укомплектованные преимущественно жителями Донецкой области. Они входят в число подразделений ВС РФ с наибольшим количеством пропавших без вести.

Тем, кому удалось выжить и попасть в плен, приходится сталкиваться с новой реальностью. Украина не блокирует их обмен, однако Минобороны РФ почти не включает таких военнопленных в списки. За два года обменов в Россию вернули более 4,5 тысячи военных, но среди них – менее десяти выходцев из ОРДЛО.

Фактически Россия оставляет этих людей без внимания, несмотря на то что сама же принудительно мобилизовала их и использовала в боевых действиях против Украины. По словам пленных, это воспринимается как молчаливый отказ государства от граждан, которых Кремль ранее называл "своими".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что гражданин Боснии и Герцеговины Сельвер Хрустич, который воевал на стороне России и попал в украинский плен, рассказал о пренебрежительном отношении к контрактникам в российской армии. По его словам, солдат системно отправляют на опасные позиции без изменения тактики, что приводит к массовым потерям.

