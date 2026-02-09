'Мясной конвейер': босниец, который воевал против Украины и попал в плен, пожаловался на порядки в армии Путина. Видео

Гражданин Боснии и Герцеговины Сельвер Хрустич, который воевал на стороне России и попал в украинский плен, рассказал о пренебрежительном отношении к контрактникам в российской армии. По его словам, солдат системно отправляют на опасные позиции без изменения тактики, что приводит к массовым потерям.

Об этом босниец рассказал в интервью медиа. Хрустич считается первым боснийским военнопленным, который попал в Украину.

По словам 35-летнего мужчины, чтобы присоединиться к российской армии, он прибыл в московский аэропорт Шереметьево и заявил о своем намерении полиции. После этого его доставили в участок, в течение трех дней оформили необходимые документы, заставили подписать предварительный контракт и отвезли на военный объект под Москвой, где проверки проводила ФСБ. Окончательно он подписал контракт 18 сентября.

Пленный утверждает, что воевать за Россию решил еще в Германии, где ждал предоставления убежища. Процесс затягивался, а сам он, по его словам, имел юридические проблемы и надеялся, что участие в войне может помочь ему изменить жизненную ситуацию. Он также отметил, что контактировал с организациями, которые вербуют добровольцев с Балкан, а впоследствии вышел на сербского наемника Деяна Берича.

Тот, как рассказал Хрустич, не давал никаких гарантий, только предупредил, что война чрезвычайно опасна. После прохождения всех процедур мужчину отправили на фронт в район Купянска-Узлового (Харьковская область). На этом направлении его и взяли в плен украинские защитники.

Порядки в путинской армии глазами боснийца

По словам Хрустича, российская армия четко отделяет профессиональных военных от контрактников и фактически не считает последних "своими". По его словам, бойцов постоянно направляют одними и теми же маршрутами, несмотря на потери от ударов дронов, не меняя планов в течение месяцев.

"Их (солдат – ред.) отправляют на смерть. И они не имеют к этому никакого сочувствия... Они всегда действуют по одной логике. Никогда не меняют план. Всегда посылают нас тем же маршрутом, где дроны каждый раз убивают нас в том же месте. И так продолжается месяцами, понимаешь. И они никогда не хотят менять план", – рассказал он.

Напомним, российский оккупант, захваченный украинскими военными, во время допроса заявил, что считал Украину больше России по площади, а началом Первой мировой войны назвал 1941 год. Такие ответы, по его словам, связаны с полной аполитичностью, отсутствием образования и принудительным привлечением в армию.

Другой захватчик, который приехал из Краснодара убивать украинцев, пожаловался на скотское отношение своего командования. По словам военного преступника, командиры угрожали ему убийством за то, что он просил сбросить с дрона воды.

Также OBOZ.UA рассказывал, что военные Вооруженных сил Украины взяли в плен очередного российского оккупанта, которого, по его словам, заставили подписать контракт с минобороны РФ. Речь идет о 38-летнем Антоне Дерябине, уроженце города Усолье-Сибирское Иркутской области.

