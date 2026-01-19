'Из сорока штурмовиков выжили только шесть': пленный оккупант раскрыл масштаб потерь армии Путина и рассказал, как оказался на войне. Видео

Военные Вооруженных сил Украины взяли в плен очередного российского оккупанта, которого, по его словам, заставили подписать контракт с минобороны РФ. Речь идет о 38-летнем Антоне Дерябине, уроженце города Усолье-Сибирское Иркутской области.

Мужчина оказался среди шестерых штурмовиков, которым удалось выжить на фронте, остальных 34 постигла гибель. Историю обнародовали на YouTube-канале "Наш выход".

Путь от колонии до фронта

Еще с юношеских лет жизнь Антона Дерябина сложилась не лучшим образом. В 17-летнем возрасте подросток во время празднования вместе с друзьями стал участником драки, завершившейся гибелью другого человека.

Отбыв почти семь лет заключения и выйдя на свободу, Антон начал жизнь с чистого листа. У него появилась любимая, родились трое детей. Некоторое время, по его словам, все было хорошо – он работал и пытался удержаться на правильном пути. Однако со временем жизнь снова изменилась в худшую сторону: разбой, ограбление и очередной приговор – шесть лет лишения свободы.

В конце срока заключения Антон оказался перед фактическим принуждением к подписанию контракта с минобороны РФ. Он отметил, что в случае отказа ему угрожали продлением наказания еще на восемь лет по обвинению в экстремизме. После подписания контракта Дерябин был направлен в 112-й мотострелковый полк (воинская часть 34498), который действовал на территории Украины.

Плен на Волчанском направлении

15 января 2025 года Антон Дерябин попал в плен на Волчанском направлении, вблизи села Тихое. По его словам, во время обстрела группа военных ошибочно зашла не в тот дом. Спустившись в подвал, они столкнулись с украинскими бойцами, после чего были вынуждены сдаться.

"Получается нас шесть человек остались живыми ... Было две группы по 20 человек ... Преимущественно все были из тюрем", – объяснил пленный.

Во время телефонного разговора с матерью Антон Дерябин узнал, что государственные органы на месте жительства не реагируют на проблемы, с которыми столкнулась его семья после попадания мужчины в плен. Он отметил, что хочет скорейшего завершения войны и рассчитывает вернуться домой в рамках обмена, чтобы снова быть рядом со своими детьми.

