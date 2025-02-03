Используют актеров, но детали выдают все: ТОП-5 фейков российской пропаганды в период с 27 января по 2 февраля

Российская пропаганда продолжает работать по привычному сценарию – придумывать фейки об ВСУ и распространять их через свои информационные площадки. В период с 27 января по 2 февраля 2025 года по сети прокатилась очередная волна лживых сообщений.

Видео дня

Их подхватили многочисленные пропагандистские паблики, пытаясь подорвать моральный дух украинских военных и дискредитировать Украину на международной арене. О новой порции фейков российской пропаганды сообщил полковник Евгений Сасько - бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, начальник управления ИПСО (2016-2022 гг.) и эксначальник управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ (2022-2024 гг.).

"Активизация мосфильма в направлении Большая Новоселка и Покровск свидетельствует о свежей ротации российских военных пропагандистов. С новыми силами они приступили к работе, отличившись порцией откровенных фейков о Вооруженных Силах Украины. Специализируются свежепредставленные пропагандисты на производстве видеоконтента, однако поступают как и все на РФ некачественно", – говорится в сообщении.

Пять главных фейков на этой неделе

Фейк о "брошенной" 110-й бригаде

Россияне сняли постановочное видео, где человек, имитирующий бойца 110-й отдельной механизированной бригады, ругается и обвиняет командование ОСУВ "Хортица" в том, что "нас бросили".

Это свидетельствует о том, что русские научились применять актеров со знанием украинского языка, однако не научились делать это качественно. Враг рассчитывал на психологический эффект, ведь 110 омбр действительно ведет тяжелые бои. Однако пропагандисты не учли, что украинские военные быстро реагируют на подобные информационные вбросы – 110 бригада мгновенно опровергла эту ложь.

Фейк "Едем на штурм в наручниках"

31 января пропагандисты опубликовали видео, на котором якобы украинских бойцов заставляют ехать на штурм в наручниках. На самом деле это видео от 16 января, на котором перевозят российских военных 155-й бригады морской пехоты ТОФ (вероятно на Курщине).

Пропагандисты не только нагло солгали, но и случайно засветили реальное отношение командования русской армии к своим солдатам.

155 омбр имени Анны Киевской быстро развенчала этот фейк и объяснила все манипуляции.

Фейк о "живом погребении" бойцов 155 омбр

Очередной абсурдный фейк, в котором украинских военных 155 омбр им. Анны Киевской якобы бросают в яму и засыпают трактором.

Видео снято с автомобиля, в кадре обязательно присутствуют тактические знаки ВСУ. "Бойцы" выглядят, как зеленые пластилиновые человечки, а сцена настолько искусственная, что кажется пародией.

"Зеленые пластилиновые человечки с флажками Украины несут зеленого пластилинового человечка в яму, которую засыпают трактором. Удивительно, что забыли продемонстрировать визитку Яроша", – отметил Сасько.

Фейк о "захвате" Новоегоровки

Между тем в РосСМИ появилась еще одна псевдопобедительная новость о якобы взятии Новоегоровки в Луганской области. Эту информацию подхватили российские паблики, радостно отчитываясь о новом "успехе". Но быстро выяснилось, что видео, которое должно было подтверждать этот прорыв, снималось совсем в другом населенном пункте. В то же время украинские военные напомнили, что 3-я штурмовая бригада продолжает удерживать населенный пункт, а сами российские подразделения – 84-й разведбат и 252-й мсп – понесли серьезные потери в этой зоне. Из-за разоблаченной лжи российское командование уже готовится к очередным внутренним разборкам и проверкам.

Фейк о расстреле бойца 81-й бригады

Еще один постановочный сюжет, в котором якобы командир 81 аэромобильной бригады расстреливает подчиненного за отказ идти в бой.

Неубедительная актерская игра и ломаная украинская, которую не могут правильно воспроизвести российские пропагандисты, сделали этот сюжет очередным провалом.

"Слова украинского языка, который не могут выговорить русские челюсти и слабая актерская игра, не позволяют номинировать этот материал на первые места в топе русских фейков об ВСУ", - отметил Сасько.

"Десерт" – пропагандистский фильм о "преступлениях ВСУ"

Российская пропагандистская машина подготовила целый постановочный фильм о событиях в оккупированном Селидовом. По классической схеме в нем использованы кадры с "ждунами", которые рассказывают, как они ждали "освободителей", а также сцены якобы убийств, изнасилований и "преступлений" украинских военных. Кремль повторяет свои старые сценарии, пытаясь опрокинуть ответственность за зверства на Украину, как это было в случае с Бучей, Ирпенем или Изюмом.

Российские пропагандисты также снимали подобный сюжет в Русском Поречном Курщине – там они "обнаружили" массовое захоронение, якобы оставленное ВСУ.

"Сюжет откровенно пропагандистский. Следует помнить, что это одно из важных для россиян направлений пропаганды – создание постановочных видео с якобы зверствами ВСУ. Далее направление будет масштабироваться, следует ожидать новых материалов. Деятельность свежей ротации русских военных пропагандистов ориентирована конкретно на подрыв психологической устойчивости и готовности личного состава воинских частей ВСУ к выполнению боевых задач. Однако делают они это некачественно. Следует ожидать постановочных сюжетов и из Торецка – там 30 января, в полосе ответственности 89 танкового полка работала группа рас ТВ, которая снимала постановочные пропагандистские видео", – резюмировал Сасько.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий и комик Дмитрий Хрусталев, известный своим участием в шоу Comedy Club и Comedy Woman, принял участие в пропагандистском ролике, снятом на территории оккупированной Макеевки. В этом видео он, одетый в военную форму РФ, вместе с детьми демонстрировал навыки стрельбы из танков по мишеням, символизировавшим "врагов России".

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Марии Шукшиной стал оккупантом после безумных заявлений матери-пропагандистки: у него остался ребенок-полусирота.

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