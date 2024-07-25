Используют квардроциклы: в ВСУ рассказали, как враг сменил тактику штурмов на Лиманском направлении

Войска России на протяжении 11 месяцев пытаются активно штурмовать позиции Сил обороны Украины на Лиманском направлении в Донецкой области. Однако в последнее время враг поменял тактику.

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Если еще весной оккупанты осуществляли мощные штурмы механизированными подразделениями, то сейчас – только пешим ходом или на квадроциклах. Об этом рассказал командир 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады с позывным "Рост" в среду, 24 июля, в эфире канала "Эспресо".

По его словам, эта направление остается очень активным на передовой, бои там не утихают, а бойцы 60-й ОМБр "стоят щитом, не потеряв ни одной позиции". Все заявления российских военкоров о якобы успехах оккупантов на этой участке фронта являются выдумками.

"Рост" отметил, что весной российские войска осуществляли на Лиманском направлении мощные штурмы механизированными подразделениями, использовал танки и БТР в большом количестве. Однако вся вражеская техника была уничтожена воинами Сил обороны.

"Сейчас враг идет только пешим ходом или на квадроциклах, пытаясь подойти к нашим позициям. Но багги – это не броня, и очень хорошо горит", – объяснил военный.

По его словам, ВСУ активно используют системы FPV, минометный и артиллерийский огонь. "Рост" считает, что ситуация на поле боя сейчас находится на таком этапе, что бронетехника "уже почти неактуальна".

"Вся вражеская техника оказывается на подступах, и в 90% случаев уничтожается еще на подходе. Танки, которые стоят миллионы долларов, уничтожаются FPV-дронами, которые стоят 300 долларов, и опытными пилотами", – резюмировал защитник.

Отметим, что в сводке с фронта по состоянию на 22:00 24 июля сказано, что на протяжении дня на Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Макеевки, Невского и Серебрянского леса. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные наши воины остановили.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кураховском направлении ВСУ отразили один из крупнейших российских смешанных штурмов. Сотни оккупантов ехали на мотоциклах и в БМВ, и шли пешком при поддержке танков и бронированных машин – 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 штурмовиков пытались прорвать оборону украинцев.

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