Используют ночь для преимущества: в ВСУ заявили о подготовке РФ наступления на одном из направлений фронта

Оккупанты готовят личный состав и бронетехнику к возможным наступательным действиям на Славянском направлении фронта. Украинские военные фиксируют активность россиян ночью и интенсивное применение дронов.

О ситуации рассказали в пресс-службе 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. По данным бригады, российская армия сейчас несет потери на славянском направлении, однако одновременно готовится к возможным наступлениям.

"По предварительной информации, ведется подготовка личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению. Несмотря на сложную обстановку, десантники 81 бригады готовы к сценариям, которые ежедневно отрабатывает противник на Славянском направлении", – сообщают представители бригады.

Россияне накапливают личный состав и бронетехнику, а также пытаются усилить давление на позиции ВСУ. Украинские военные отмечают, что противникначал чаще действовать именно в темное время суток. Чтобы быть незаметными, россияне используют антитепловизионные плащи.

"Противник продолжает давить, используя тактику малых групп. С наступлением солнечной погоды россияне менее активно перемещаются днем, однако ночью их активность увеличивается – для передислокации они используют антитепловизионные плащи и специфику рельефа", – рассказали бойцы.

Кроме того, бойцы ВСУ отмечают: враг все активнее применяет беспилотники на оптоволокне и ударные дроны типа "Ланцет" и "Молния". Оккупанты также активно применяют разведывательные беспилотники типа "Крыло", чтобы корректировать огонь артиллерии и работу ударных дронов.

Напомним, за последние полтора месяца украинская армия смогла вернуть под контроль до 435 километров квадратных оккупированной территории. В то же время российские силы во время весеннего наступления планируют оккупировать полностью Луганскую и Донецкую области.

Також OBOZ.UA сообщал, из-за недостатка необходимых ресурсов российская армия вряд ли начнет наступление непосредственно на Сумы. Однако бои могут и в дальнейшем продолжаться в приграничных селах области.

