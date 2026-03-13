"Мы понимаем": эксперт дал прогноз, может ли Россия устроить наступление на Сумы

Из-за недостатка необходимых ресурсов российская армия вряд ли начнет наступление непосредственно на Сумы. Однако бои могут и в дальнейшем продолжаться в приграничных селах области.

Такое мнение в комментарии медиа высказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что за последние три месяца интенсивность боевых действий на Сумском направлении существенно не изменилась.

"В декабре обычно фиксировали примерно 12–15 боестолкновений в сутки. Сейчас – около 10–12, если ориентироваться на сводку Генерального штаба. Иногда бывает два-три столкновения за день, а иногда ни одного", – объяснил он.

Одним из ключевых участков на этом направлении эксперт называет район Юнаковки. Через населенный пункт проходит дорога Сумы – Суджа, а за селом начинается большой лесной массив, который тянется почти до областного центра. По словам Нарожного, если оккупанты смогут проникнуть в лес, их будет сложно обнаружить и уничтожить.

В таком случае украинским военным пришлось бы вести тяжелые пехотные бои или применять артиллерию для поражения вражеских позиций. Эксперт предполагает, что подобная ситуация могла бы напоминать бои в районе Серебрянского леса.

"Сейчас эта ситуация более-менее стабильная: враг там не может подойти к этому лесу, там все атаки отбиваются", – отметил Нарожный.

По словам эксперта, российские подразделения пытаются действовать в небольших приграничных селах. Они могут заходить в населенные пункты, которые расположены непосредственно на границе или в нескольких километрах от нее. При этом оккупанты не заводят туда тяжелую технику и не обустраивают укреплений.

"Они (россияне –ред.) этим пользуются, захватывают гражданское население. Они не заводят туда никакой тяжелой техники, людей, не строят там никакие укрепления, потому что понимают: они будут уничтожены. Но это делается для того, чтобы сделать эту, так называемую, буферную зону", – рассказал он.

Нарожный напомнил, что оккупанты заявляли о намерении сформировать "буферную зону" шириной до 20 километров. Однако эксперт считает такие планы нереалистичными. По его оценке, даже в районе Юнаковки речь идет о расстоянии примерно 7-10 километров от границы.

В то же время, отмечает специалист, российские войска пока не имеют достаточной группировки для наступления на областной центр. Если летом, когда противник активно атаковал в направлении Юнаковки, там находилось примерно 60-70 тысяч военных, то сейчас, по оценке эксперта, их может быть около 20-30 тысяч.

"Для них (оккупантов – ред.) сейчас гораздо выгоднее бросить все силы на юг, там, где у них хорошая логистика, там, где они уже понимают, стиль ведения боевых действий, где будут делать попытку резать нашу логистику, которая идет на Донбасс. Именно поэтому юг и Донбасс для них гораздо более выгодный сейчас", – отметил Нарожный.

Эксперт подчеркивает, что для штурма города таких сил недостаточно, а любой приграничный райцентр может стать для российской армии сложной целью, подобной Покровску, который они штурмуют более года.

"Мы прекрасно понимаем, что любой райцентр, такой как, например, Глухов, или другой, который у нас на границе находится, может для врага стать вторым Покровском, который они больше года штурмуют", – сказал Нарожный.

Отдельной проблемой для Сумской области остаются удары дронов. Нарожный отмечает, что часть беспилотников долетает до города и атакует инфраструктуру и транспорт. В то же время, по данным Генерального штаба, количество сбитых беспилотников существенно возросло.

"Если взять последнюю неделю, то количество уничтоженных дронов больше, чем количество уничтоженного личного состава. То есть, бывают дни, 900–950 военных и 2,5 тысячи дронов. Учитывая это, точно можно сказать, что эти дроны сбиваются и в Сумской области. К сожалению, сбивается абсолютно не все. Какое-то количество долетает до Сум и, к сожалению, будет и дальше долетать. Потому что какого-то рецепта, как сбить все 100%, не существует", – рассказал Нарожный.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении российские войска продолжают активность и пытаются проникать на позиции украинских сил малыми штурмовыми группами. Враг постепенно наращивает усилия на отдельных участках, а также активнее использует беспилотники.

