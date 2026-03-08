Президент назвал главную цель армии России в весеннем наступлении в Украине

За последние полтора месяца украинская армия смогла вернуть под контроль до 435 километров квадратных оккупированной территории. В то же время российские силы во время весеннего наступления планируют оккупировать полностью Луганскую и Донецкую области.

Об этом заявил презиеднт Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Также глава государства заявил, что на юге ВСУ тоже имеют весомые успехи.

"Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что успехи достаточно успешные – восстановили контроль над где-то около 400-435 км", — сказал он.

Весеннее наступление России

Глава государства отметил, что на этом направлении до сих пор сложная ситуация, но сейчас ситуация "в большем позитиве", чем в конце 2025 года. Глава государства подчеркнул, что действия ВСУ сорвали планы россиян на этом направлении.

Также президент добавил, что замысел российского командования на весеннее наступление не изменился, поскольку Кремль хочет получить Донецкую и Луганскую области.

"Главные цели – это восток нашего государства, захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились, идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми средствами и силами, которые у них на сегодня есть и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил", — резюмировал Зеленский.

Что происходит в Донецкой области

До этого украинские десантники заявляли, что Россия планирует усилить наступательные действия на Покровском направлении Донецкой области. С этой целью захватчики накапливают ресурсы, чтобы продвинуться в направлении населенного пункта Гришино.

Напомним, тактическая авиация России атаковала Константиновку фософорными боеприпасами. Под ударом оккупантов оказалсяжилой квартал города, где до сих пор остались мирные жители, а после использования фосфорных боеприпасов, оккупанты направили на город авиабомбу ФАБ-1500.

Украинские военные недавно продвинулись вблизи Доброполья, что в Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях в этом же районе.

Как сообщал OBOZ. UA, в американском Институте изучения войны заявили, что украинские подразделения недавнопродвинулись в центральной части поселка Новый Донбасс, расположенного к востоку от Доброполья. А также украинские военные показали кадры из Константиновки. где видно, что враг методично уничтожает этот населенный пункт.

