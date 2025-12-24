Используют туман как прикрытие: оккупанты усилили попытки инфильтрации вблизи Северска, – военный

Российская армия возле Северска в Донецкой области усилила попытки инфильтрации, используя туманы как естественное прикрытие. Малыми штурмовыми группами по два человека враг пытается проходить между украинскими позициями, накапливаться и осуществлять атаки с флангов и тыла.

Об этом сообщил начальник мастерской батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ Петр Мельник. Его слова приводит "Суспільне мовлення".

Что известно

По словам военного, в тумане украинским войскам сложнее наблюдать за перемещением врага, и они теряют способность уничтожать их на подходах к позициям ВСУ.

"Гораздо труднее нашей пехоте, потому что больше непосредственных контактов, также враг может нащупывать места, где можно пройти между позициями, и это все усложняет работу наших ребят. И потом, когда туман спадает, дополнительная нагрузка на наши беспилотные экипажи, потому что надо просматривать всю зону ответственности, выявлять, где враг нашел возможность пройти между позициями и уничтожать эти места накопления врага", – сказал Мельник.

Он добавил, что под Северском штурмы продолжаются непрерывно: россияне массово бросают малые группы, которые подразделения ВСУ системно уничтожают, однако сам факт таких тактик свидетельствует о стремлении оккупантов "нащупать" слабое место и продвинуться вперед хотя бы на несколько десятков метров.

Ситуация в Донецкой области – что известно

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отступили от Северска из-за превосходства российских сил в личном составе и технике. В частности, враг активно наращивал инфильтрационные просачивания.

Также в районе оккупированного города бойцы ВСУ прицельным ударом БПЛА ликвидировали российского пропагандиста Николая Чигасова. Мужчина добровольно отправился убивать украинцев в первый год полномасштабного вторжения .

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Эти меры обусловлены остановкой продвижения российских войск в Донецкой области.

