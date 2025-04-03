Испытал тяжелые ранения в Донецкой области: в больнице Днепра скончался Герой Ярослав Остапир. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне. В понедельник, 31 марта, в больнице Днепра скончался младший сержант Ярослав Остапир.

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Об этом сообщил Каменский городской голова Андрей Билоусов. Тяжелые ранения защитник получил 30 марта при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Константиновка Донецкой области.

"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", – говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится 4 апреля в 9:20 по адресу: ул.Скифская (бывшая Рылеева), 14. Панахида пройдет в 10:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.Сергия Слисаренко, 34). Похоронят воина в 11:00 на Аллее Героев кладбища по ул.Весенней.

Что известно о Герое

Ярослав Остапир родился 28 мая 1999 в Днепродзержинске. В 2018 году окончил Каменский энергетический профессиональный колледж. В течение 2019-2021 годов проходил срочную военную службу. В марте 2022 стал на защиту Украины и ее народа. У мужчины остались жена, сын, отцы и брат.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за болезни, полученной на фронте, 26 марта скончался поэт и музыкант, пехотинец Любомир Сарабун из Тернопольщины. Он служил в 67-й отдельной механизированной бригаде и прошел горячие точки на востоке, в том числе пехотные бои за Терны и Невское.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 марта, после тяжелого ранения скончался военный из Волыни Максим Сущук. 7 июня 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Торское Донецкой области военный получил тяжелое огнестрельно-осколочное ранение головы. Долгое время он боролся за жизнь, но, к сожалению, сердце защитника остановилось.

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