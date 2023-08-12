Историческая справедливость восстановлена: на Змеином установили украинский пограничный знак

В субботу, 12 августа, была восстановлена историческая справедливость – на острове Змеиный в Черном море установили украинский пограничный знак. Это сделали военнослужащие-пограничники из Измаильского пограничного отряда при поддержке бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Об этом в Facebook сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что предыдущий пограничный знак, который стоял на Змеином, уничтожили войска РФ после начала полномасштабного вторжения.

"Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали честь всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый кусочек нашей земли. Украина непременно победит! Слава украинским защитникам!" – написал Дейнеко.

Следующий такой пограничный знак, по его словам, будет установлен уже в освобожденном от россиян украинском Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинский еженедельник "Военный курьер" подробно воспроизвел хронологию многодневной операции ВСУ по освобождению острова Змеиного. Шокированные оккупанты после тяжелых потерь были вынуждены покинуть его 30 июня 2022 года.

– Президент Владимир Зеленский на 500-й день полномасштабной войны приехал на Змеиный, откуда поблагодарил воинов за борьбу с врагом.

– А 30 июля российские захватчики еще раз сбросили на остров Змеиный две авиабомбы. Тактическая авиация врага наносила удары с акватории Черного моря.

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