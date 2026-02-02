Исторический удар FPV-дроном: ВСУ впервые уничтожили 'Солнцепёк' на территории РФ. Видео

Защитники Украины впервые уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнцепек" непосредственно на территории России – в Белгородской области. Эту дорогую и опасную огнеметную систему превратили в металлолом наши FPV-дроны.

Уникальную операцию провел батальон беспилотных систем "Булава" в составе 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ. Эффектное видео воины опубликовали в Telegram 2 февраля.

Технику заметили, когда она передвигалась по дороге. Прямо во время движения произошел первый удар – "Солнцепек" задымился. Далее цель атаковал еще по меньшей мере один FPV-дрон.

На видеоролике видно дальнейшую детонацию боекомплекта. Это доказательство искусной работы Вооруженных сил Украины.

Когда взрывы и возгорания закончились, проверить состояние ТОС-1А полетела еще одна группа беспилотников. "Солнцепек" был критически поврежден, а новые дроновые удары окончательно его добили.

ТОС-1А – один из самых жестоких образцов российского вооружения и стоит более $10 миллионов. Эта система создана для уничтожения укреплений и живой силы термобарическими боеприпасами.

"Теперь эта "машина смерти" – куча металлолома, уничтоженная украинскими операторами FPV", – подчеркнули представители бригады.

Они назвали эту атаку символической, потому что война возвращается туда, откуда ее принесли.

