'История знает примеры, когда войны заканчивались быстро': Шарп оценил вероятность наступления мира в Украине в 2025 году

Шансы на начало переговоров по прекращению огня между Украиной и Россией достаточно высоки. Тем более, история имеет примеры того, что войны прекращались быстро.

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Такие убеждения в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он подчеркнул, что для того, чтобы склонить Россию к переговорам, нужно увеличить давление на нее.

"В первую очередь история войн знает примеры, когда войны заканчивались быстро. Например, ирано-иракская война. Когда вообще никто ничего не прогнозировал, кроме длительной войны, стороны вели переговоры, как говорится, под столом, и вдруг после длительных боевых действий было достигнуто соглашение о прекращении огня", – заметил Шарп.

По его словам, война в Украине продолжается уже достаточно долго и США, являющиеся важным партнером для Украины, нужно поспособствовать такому соглашению. В случае с Украиной это сделать достаточно просто, ведь можно прекратить оказание военной помощи Киеву, с Россией – ситуация другая.

"Чтобы Россия была сговорчивой, причем в быстром темпе, на нее надо оказывать очень серьезное давление. Здесь есть два фактора: тяжелые экономические санкции и угроза увеличения помощи Украине. Иначе если Россия чувствует, что ей некуда спешить, что ей ничто серьезно не грозит, она может воевать в нынешнем темпе еще какое-то время, пытаясь захватить больше территорий", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, начало переговоров достаточно вероятно, однако "кто на что согласится и как, пока говорить рано". Также важны действия администрации избранного президента США Дональда Трампа, в которых слова нужно подкреплять действиями, потому что если этого не произойдет, результаты будут такими же.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили, что "специальная военная операция" против Украины будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены "все задачи по обеспечению безопасности" РФ. Также в Кремле в очередной раз соврали о своей "открытости к переговорам", обвинив в нежелании их начинать Украину. По словам спикера Путина, Дмитрия Пескова, на поле боя оккупационная армия "идет вперед".

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