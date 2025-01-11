ISW: Оккупанты понесли потери бронетехники на Лиманском направлении и пытаются форсировать реку Оскол возле Купянска. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону ВСУ. В свою очередь украинские военнослужащие наносят врагу существенные потери и держат линию обороны.

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Самые активные боевые действия продолжаются в Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На севере Харьковской области путинская армия осуществляла ограниченные наземные атаки в районе Старицы и Волчанска, но не добилась никаких подтвержденных успехов. При этом российские войска недавно продвинулись на фоне наступательных операций на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Орлянки (к востоку от Купянска).

Российские войска используют свое преимущество в живой силе на Купянском направлении и проводят исключительно пехотные атаки. Враг переправляет пехоту через реку Оскол на легких надувных плавсредствах, но река слишком глубока для перевозки бронетехники без установленной переправы. Российские войска также продолжили атаки к северу от Купянска около Западного; к северо-востоку от Купянска около Петропавловки; и восточнее Купянска в районе Кучеровки.

На Лиманском направлении путинская армия проводит ограниченные наземные атаки в направлении Лимана. Российские войска атаковали северо-восточнее Лимана в районе Ивановки и Тернов и восточнее Лимана в районе Заречного 9 и 10 января. Командир украинского батальона, действовавшего в районе Лимана, заявил, что российские войска продвинулись в направлении Лимана и что небольшие группы российской пехоты ведут атаки с нескольких разных направлений одновременно, что затрудняет украинским войскам огонь по атакующим солдатам. При этом российские войска прекратили выставлять бронетехнику в направлении Лимана из-за больших потерь техники.

Также россияне недавно продвинулись в направлении Часового Яра на фоне наступательных операций в этом районе 10 января. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, указывают на то, что захватчики недавно продвинулись в полях к востоку от Ступочек (к югу от Часового Яра). Российские войска атаковали в Часов Яре и к югу от Часового Яра в районе Белой Горы, Ступочек и Предтечино. При этом в РФ жалуются, что помехи в виде украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мешают захватчикам вести постоянную разведку с воздуха с помощью беспилотников над Часовым Яром, а постоянные обстрелы и ближний бой затрудняют российским войскам возможность отличать цели противника от своих сил, что приводит к инцидентам с дружественным огнем в этом районе.

На Торецком напаправлении российские войска недавно продвинулись вдоль улиц Мурманской и Короленко на северо-западе Торецка и вдоль улиц Александра Довженко и Ангарской на севере Торецка. Российские пропагандисты утверждали, что войска РФ продвинулись к востоку от Нью-Йорка до Сухой Балки (оба к югу от Торецка) и далее по улице Береговой в южной Петровке (к западу от Торецка).

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 10 января украинские силы нанесли удар по командному пункту российского 3-го армейского корпуса в оккупированном Светлодарске (к востоку от Торецка и к юго-востоку от Бахмута). За последнюю неделю украинские войска нанесли ряд ударов по российским военным объектам в оккупированной части Донецкой области.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Покровска на фоне наступательных операций на Покровском направлении 10 января. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, указывают на то, что враг недавно продвинулся к северо-востоку и в западной части Соленого (юго-западнее Покровска).

В ВСУ подтвердили, что российские войска недавно провели усиленную механизированную атаку численностью до взвода возле Елизаветовки (северо-восток от Покровска) и что украинские войска уничтожили один танк и четыре бронемашины во время атаки. Командир украинского батальона, действующего на Покровском направлении, заявил, что российские войска недавно усилили обстрелы и бомбовые удары по украинским позициям возле Покровска. Также российские войска все чаще используют бронетехнику для перевозки пехоты и поддержки пехотных атак в этом районе

На Кураховском направлении российские войска продвинулись в полях к северо-востоку от Славянки (северо-западнее Курахово). Российский пропагандист заявил, что войска РФ отразили украинскую контратаку возле Андреевки (северо-западнее Курахово) и что подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (51-я САА) наступают в направлении Андреевки.

Также российские войска продолжили наступательные операции в направлении Великой Новосёлки, но не добились никаких подтверждённых успехов. Российские пропагандисты заявили 10 января, что российские войска продвинулись на северной окраине Великой Новосёлки и что есть неподтверждённые сообщения о том, что российские войска захватили Нескучное (юго-западнее Великой Новосёлки) и продвинулись к северо-западу от населённого пункта. Однако ISW не увидела подтверждения этих заявлений.

В Запорожской области продолжались ограниченные позиционные бои. Российские оккупационные войска продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты для удара по украинским позициям.

В Херсонской области российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в направлении Днепра, в том числе в районе островов Козацкий и Забыч (к востоку и юго-западу от города Херсон соответственно) 9 и 10 января, но не продвинулись вперед. В свою очередь украинские войска поразили два российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2", один зенитный ракетный комплекс "Зу-23-2" и пять терминалов Starlink.

Напомним, на Курщине продолжается операция Сил обороны Украины. Украинские воины провели контратаки в районах населенных пунктов Бердино и Кругленькое, россияне имели незначительное продвижение на востоке и северо-востоке от Суджи.

Ранее в ISW заявили, что российские элиты и топ-силовики все больше озабочены сроками, которые Путин установил для окончания войны. Аналитики отмечают, что они возмущены "полумерами" и требуют усилить агрессию, а не искать выхода путем переговоров.

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