ISW: россияне застряли на поле боя, понесши самые большие потери в 2026 году

Темпы продвижения оккупантов в Украине остаются низкими. В июле оккупанты понесли самые большие потери за год, при этом не добившись значительного продвижения.

Видео дня

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW). По оценке ISW, в июле 2026 года российские войска смогли продвинуться на 37,85 квадратных километра. Это в среднем составляет около 1,22 квадратных километра в день.

При этом общая территория, на которую российские военные продвинулись или проникли в июле, составила около 121,56 квадратных километра. Однако даже этот показатель значительно уступает темпам наступления РФ в июле 2025 года, когда российские войска захватили 455,74 квадратных километра.

Аналитики ISW отмечают, что ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году существенно не изменились с февраля, несмотря на начало весенне-летней наступательной кампании, стартовавшей в середине марта.

Главные истории дня

В июлеоккупанты пытались более активно проводить инфильтрационные действия в районе Константиновки Донецкой области. Однако это не привело к захвату города или достижению других оперативно важных целей.

ISW отмечает, что продвижение российской армии сдерживают украинские контратаки, удары средней дальности и превосходство украинских беспилотников на поле боя. Российские войска совершили несколько механизированных атак на отдельных участках фронта, однако они не принесли существенных результатов.

По оценке аналитиков, Кремль в течение нескольких лет перестраивал российские войска на ведение позиционной войны, а не масштабных маневренных операций. В то же время украинская адаптация на поле боя значительно замедлила темпы продвижения РФ в этом году.

В июле российская армия понесла самые большие потери за весь 2026 год. Генеральный штаб Украины 1 августа сообщил, что потери российских войск за месяц составили 42 860 человек. Это новый месячный рекорд с начала полномасштабной войны.

По данным Генштаба, потери россиян постепенно росли с февраля 2026 года. Тогда они составляли 26 090 человек, а уже в июле достигли рекордного показателя.

По подсчётам ISW на основе данных Генштаба Украины, в июле 2026 года российские войска понесли около 353 потерь на каждый квадратный километр захваченной или инфильтрированной территории. Если учитывать только фактически захваченные территории, этот показатель составлял около 1132 потерь на квадратный километр.

В то же время Кремль пытается скрыть медленные темпы продвижения с помощью заявлений о якобы значительных успехах российской армии. Аналитики отмечают, что даже заявления российской стороны не свидетельствуют о быстром продвижении армии РФ. По оценке ISW, нынешних темпов недостаточно для того, чтобы Россия смогла быстро разрушить украинские оборонительные линии и захватить территории, на которые она претендует, до конца 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле этого года потери российской армии в живой силе достигли 42 860 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала года. Всего за первые семь месяцев 2026 года российская армия потеряла 238 650 военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!