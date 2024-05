ISW: ВСУ отошли на Донетчине, потому что пытаются обменять пространство на время

Российские войска совершили заметное тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского в ночь с 3 на 4 мая. Вероятно, оккупантам удалось там пройти вперед после решения Сил обороны Украины уйти из указанного района на донецком фронте.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики предположили, что ВСУ пока "сделали ставку" на время, а не пространство.

В минувшую субботу, 4 мая, российские пропагандисты опубликовали кадры, предположительно, с участием наемников "Лавины" – батальона 132-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР", которые поднимали российский флаг на севере Архангельского. Дополнительные геолокированные кадры того же дня якобы свидетельствуют, что войска РФ продвинулись на восточной окраине этого села.

По оценкам ISW, захват Россией очередного населенного пункта на Авдеевском направлении также указывает на то, что оккупанты, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново (оба к юго-востоку). Отмечается, что украинские войска отошли из северной части Архангельского, и следом за этим российские блогеры начали хвастаться, как ВС РФ "продвинулись" в населенный пункт.

Один из них заявил, якобы российская армия провела наступательные операции по захвату Архангельского в несколько этапов. По его словам, неделю назад одни части наступали из Очеретино (к северо-западу от Авдеевки и юго-западу от Архангельского), а другие из Керамика (к востоку от Очеретино).

"Украинские силы, возможно, решили пожертвовать пространством ради времени, ожидая прибытия американской помощи на линию фронта в больших масштабах в ближайшие недели. Это подходящее решение для сил с ограниченными ресурсами, которые рискуют быть обойденными врагом с фланга", – оценили в ISW.

Там продолжают считать, что армия РФ пытается воспользоваться ограниченным временным интервалом до прибытия западной военной помощи Украине, и поэтому будет активизировать наступательные операции в этом районе в ближайшем будущем.

По мнению аналитиков, оккупанты предпочитают использовать тактическую ситуацию к северо-западу от Авдеевки, что является "разумным военным предприятием", но их конечная цель на этом участке линии фронта остается неясной. Вероятно, враг предпочитает использовать район, где у него есть шанс быстрее добиться тактического успеха в ближайшей перспективе. Однако эксперты не могут знать, будет ли это продвижение россиян на север, в сторону Торецка, или возврат к их прежнему сосредоточению на северо-западе этой линии фронта – к Покровску.

Примерно одну дивизию, состоящую в основном из четырех бригад Центрального военного округа, Россия уже направила на передовую к северо-западу от Авдеевки и продолжает вводить дополнительные силы в этот район.

"Недавно украинские источники сообщили, что Россия перебросила к Новобахмутовке (к югу от Очеретино) подразделения 55-й мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия). Российские войска, вероятно, будут продолжать наступление к северо-западу от Авдеевки, пока будут возможности использовать тактическую ситуацию в этом районе", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр, стягивая силы и на это направление. В ВСУ заверили, что, несмотря на вбросы российской пропаганды, никаких территориальных успехов в городе враг не имеет.

