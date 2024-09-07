ISW: ВСУ уничтожили еще одну понтонную переправу в Курской области и контролируют более 1300 кв. км территории РФ. Карта

Украинские военные уничтожили еще одну российскую понтонную переправу в неустановленном районе Глушковского района Курской области. В настоящее время они контролируют более 1300 квадратных километров региона, в том числе более 100 населенных пунктов.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на российские источники и заявление президента Украины Владимира Зеленского. Пропагандисты пожаловались, что украинские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки выйти на трассу 38К-017 (Курск-Рыльск).

Российские военные устанавливают блокпосты вдоль дороги. На Курском направлении действуют подразделения 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот, Южный военный округ), бригады "Пятнашка" и 51-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-я дивизия ВДВ).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы контролируют более 1300 квадратных километров в Курской области, включая более 100 населенных пунктов.

"ISW наблюдала за заявлениями и геолокационными кадрами, указывающими на то, что по состоянию на 6 сентября украинские силы действовали на территории Курской области площадью примерно 1153 квадратных километра и 49 населенных пунктов Курской области, хотя на этой территории много чрезвычайно малых населенных пунктов и населенных пунктов, которые ISW не включила в этот подсчет", – отметили аналитики.

Также они сообщили, что оккупанты восстановили утраченные позиции в Курской области – к северо-востоку от Журавлей. Также российские источники утверждают, что украинские войска вели наступление:

– юго-западнее Кореневого возле Комаровки;

– у Кореневого;

– восточнее Кореневого возле Матвеевки и Ольговки;

– северо-западнее Суджи возле Малой Локни и Погребков;

– севернее Суджи возле русского Поречного;

– к северо-востоку от Суджи возле Мартыновки;

– юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки и Борки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что украинская армия начала операцию в Курской области, чтобы воспрепятствовать наступлению российских оккупантов в Сумскую область. Россия планировала осуществить новую атаку на территорию Украины из Курщины и подтянула на это направление войска.

– В ISW отметили, что диктатор Владимир Путин продолжает уменьшать значение оперативных последствий операции ВСУ в Курской области. В частности, он пытается убедить российскую общественность, что украинское присутствие в Курской области приемлемо в обмен на продвижение РФ в Донецкой области.

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