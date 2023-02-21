Италия готовит новый пакет военной помощи: Мелони в Киеве анонсировала больше ПВО, но не подтвердила передачу самолетов

Италия готовит новый – шестой пакет военной помощи Украине. Европейское государство предоставит нашей стране больше систем противовоздушной обороны.

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Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая во вторник, 21 февраля, прибыла в Украину с визитом, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Однако о передаче самолетов пока речи не идет (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, очередная партия поддержки будет включать ПВО из батарей Skyguard с ракетами Aspide. О новейшей системе ПВО Samp-T Мелони пока выразилась неутвердительно.

Она отказалась комментировать информацию, которая недавно появилась в итальянских СМИ, о возможной передаче самолетов Tornado.

Помимо этого, премьер Италии и президент Украины Владимир Зеленский подписали меморандум о сотрудничестве. К слову, сегодня премьер побывала на мероприятии по передаче Украине генераторов.

Также в Италии в апреле текущего года состоится конференция по восстановлению Украины. Ее инициатором является правительство этой страны.

В свою очередь, Зеленский предложил выбрать один регион, который курировала бы Италия.

Кроме того, стало известно, что в скором времени итальянский парламент рассмотрит вопрос признания геноцидом Голодомора в 1932-1933 годах. Комитет парламента по международной политике уже занимается этим.

Как сообщал OBOZREVATEL, визит Мелони в Киев должен продемонстрировать, что официальный Рим не разделяет позиции бывшего премьера Сильвио Берлускони. Не так давно он заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Зеленским, которого он оценивает "очень отрицательно" и считает "виновным в войне", которую на самом деле развязала Россия.

Также OBOZREVATEL писал, что глава министерства иностранных дел страны Антонио Таяни рассказал, что итальянский народ полностью поддерживает украинцев в их борьбе за территориальную целостность и независимость, которые пытается отнять страна-агрессор Россия. По его словам, уровень поддержки Украины в Италии достигает 99%.

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