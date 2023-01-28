Италия и Франция купят ракет на 2 млрд евро для систем ПВО, которые дадут Украине

Италия и Франция осуществят совместную закупку 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T, которые намерены в будущем поставить в Украину. Сумма сделки составляет 2 млрд евро.

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Примечательно, что часть ракет останутся на вооружении Франции и Италии, сколько именно будет передано Украине – пока неизвестно. Об этом сообщает издание l’Opinion.

Договоренности о закупке сотен зенитных ракет были достигнуты во время встречи министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто. Главы оборонных ведомств подчеркнули, что продолжение военной поддержки Украины и новая программа помощи были в их повестке дня наряду с действиями по укреплению военной экономики.

Кроме закупки ракет для систем SAMP/T два министра обсудили координацию между НАТО и ЕС, а также безопасность в Африке и Средиземноморье.

"Сегодня в Риме мы разделяем общее желание продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и наращивать наши совместные производственные возможности, особенно в плане противовоздушной обороны", – сообщил у себя в Twitter Лекорню.

Напомним, Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину новой системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T. Это вооружение уже практически на пути в Украину, поэтому OBOZREVATEL разбирался – что это за система ПВО и чем она уникальна.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Речь идет о 2 пусковых установках и ракетах. Также страна отвечает за обучение украинских военных.

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