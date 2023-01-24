Украина получит ЗРК SAMP/T. Что известно о единственной в Европе системе ПВО, способной сбивать баллистические ракеты

На днях стало известно, что Италия и Франция уже завершают подготовку к отправке в Украину новой системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T. Об этом официально заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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"Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО... В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – сказал Таяни.

Стоит отметить, что официальному Риму решиться на этот шаг было непросто, ведь у самой Италии на вооружении всего пять батарей SAMP/T, одна из которых развернута в Кувейте в рамках операции Inherent Resolve. Итальянские СМИ пишут, что на окончательное решение повлияло сильное давление со стороны Вашингтона и, вероятно, телефонный звонок американского лидера Джо Байдена итальянскому премьеру Джорджии Мелони.

Как бы то ни было, SAMP/T уже практически на пути в Украину, поэтому OBOZREVATEL разбирался – что это за система ПВО и чем она уникальна.

Актуальность

ЗРК SAMP/T считается универсальным комплексом средней дальности – он может сбивать как беспилотники и самолеты, так и крылатые и даже баллистические ракеты. Для Украины, которую Россия обстреливает всем имеющимся у нее неядерным арсеналом, такие зенитные системы особенно актуальны.

К началу войны самым мощным средством ПВО на вооружении Вооруженных сил Украины был советский зенитный ракетный комплекс С-300 средней дальности, чего оказалось недостаточно для того, чтобы полностью "закрыть небо". Поэтому системы противовоздушной обороны сразу заняли важное место в украинских запросах на военную помощь от западных партнеров.

В октябре Украина получила первую ЗРК IRIS-T от Германии, в ноябре – первые ЗРК NASAMS от США, а в декабре – первые ЗРК Hawk от Испании. Все эти системы предназначены для перехвата вражеских целей на средних и малых высотах и уже хорошо себя зарекомендовали на практике.

Также принято принципиальное решение о передаче Украине ЗРК Patriot. Этот вопрос долго пребывал в политической плоскости и сдвинулся с мертвой точки только в конце 2022 года: 21 декабря о передаче Украине одной батареи Patriot официально объявили США, а уже 5 января об аналогичных намерениях официально заявила Германия и 20 января – Нидерланды.

В отличие от более распиаренных американских систем ПВО, итало-французская SAMP/T все время находилась в тени, и решение о ее передаче Украине стало для общественности приятным сюрпризом.

Что за установка SAMP/T

ЗРК SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre – с фр.: наземный комплекс "земля – воздух" среднего радиуса действия), известный также под названием Mamba, – это зенитный ракетный комплекс, предназначенный для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как беспилотники, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты, а также от баллистических ракет. Кстати, это единственный европейский зенитный комплекс с противобаллистической способностью.

Это общий франко-итальянский проект. Зенитный ракетный комплекс SAMP/T разработан и производится европейским консорциумом Eurosam, образованным ракетными компаниями MBDA Italy и MBDA France, а также французской оборонной компанией Thales. Проект стартовал еще в 1989 году, но серийное производство нынешнего поколения ЗРК началось в 2011-м, так что это достаточно современная противовоздушная система.

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T состоит из радиолокационного модуля обнаружения и отслеживания целей Arabel с возможностью идентификации "свой – чужой", а также пусковых установок (от одной до шести в батарее), каждая из которых содержит 8 противоракет Aster 30. Пусковые установки базируются на автомобильном шасси Astra/Iveco или Renault-TRM-10000 (колесная формула 8 х 8). Также в комплекс входят модули перезарядки пусковых установок ракетами, генерации электроэнергии и технического обслуживания и ремонта.

Заявленная рабочая дальность системы составляет 3-100 км для аэродинамических целей (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники) и до 35 км для целей, летящих по баллистической траектории (баллистические ракеты). Высота ликвидации целей достигает 25 км.

Важные преимущества SAMP/T – мобильность и многоканальность. Пусковые установки можно разворачивать на расстоянии до 10 км от командного пункта, а один ЗРК может одновременно отслеживать и отстреливать до 16 целей. При этом все 8 ракет Aster-30, содержащиеся в одной пусковой установке, могут быть отстреляны одним залпом за 10 секунд.

Также следует отметить, что SAMP/T – абсолютно цифровой комплекс и требует только 14 человек для обслуживания батареи с четырьмя пусковыми установками. Для сравнения: у Patriot количественный личный состав расчета батареи составляет 90 человек. То есть за счет цифровизации и автоматизации процессов овладение SAMP/T украинскими военными должно пройти быстрее, чем Patriot, плюс он должен быть проще в эксплуатации.

Что касается диапазона применения, система SAMP/T прежде всего предназначена для противовоздушной защиты механизированных военных подразделений (в том числе на поле боя), а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от воздушных угроз.

Правда, боевого крещения система пока не проходила, потому что ни Франция, ни Италия, ни Сингапур, на вооружении которых находятся SAMP/T, ни с кем не воюют.

Что за ракеты Aster 30

ЗРК SAMP/T использует противоракеты семейства Aster 30. Эти ракеты были разработаны для перехвата и уничтожения полного спектра воздушных угроз – от высокоэффективных боевых самолетов, БПЛА и вертолетов до крылатых, противорадиолокационных и даже баллистических и сверхзвуковых противокорабельных ракет.

Aster 30 – это адаптированная к наземному пуску ракета "воздух – воздух". В процессе модификации в нее добавили первую маршевую степень и маневровые двигатели, позволяющие ей активно маневрировать с перегрузками до 60 g. Максимальная скорость полета, которую способна развивать ракета, – 1400 м/с.

Зенитная ракета Aster-30 имеет стартовую массу 510 кг, из которых 20 кг приходится на боевую часть. На маршевом участке полета наведение ракеты осуществляется по радиокомандному принципу, а при заходе на цель включается активная радиолокационная головка самонаведения ракеты.

Перспективы

Представители США не раз говорили, что помогают Украине создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны "разной дальности". В частности, об этом 11 ноября 2022 года на брифинге в Пентагоне четко заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

Учитывая информацию, что передачу Украине SAMP/T пролоббировали и Соединенные Штаты, можно предположить, что создание этой интегрированной многослойной системы ПВО идет полным ходом. И хотя речь идет только об одной батарее, как показывает практика, с этого все всегда начинается.

А между тем для самой Украины любое средство перехвата баллистических ракет чрезвычайно актуально, и не только в контексте слухов о поставках Ираном России этого вида вооружения. Даже без них армии Путина удается терроризировать украинские города баллистическими "Искандерами" и модифицированными под формат "земля – земля" зенитными ракетами С-300 и С-400, также летящими по баллистической траектории. Ведь по состоянию на сегодняшний день у Украины нет эффективных средств противодействия баллистическим ракетам.

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