"Итогом станет огромное безлюдное и безжизненное пространство": Курская операция превращает российское приграничье в "санитарную зону"

С начала проведения Суджанской, а теперь уже полноценной Курской операции стала все четче прорисовываться так называемая санитарная зона на территории страны-агрессора. Несмотря на то, что главные бои идут на Курщине, еще две области российского приграничья готовятся "подхватить эстафету". Театр боевых действий разворачивается уже и в Белгородской.

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Удар бумеранга с серьезными последствиями

11 августа, на шестой день проведения Курской операции, так называемый "глава парламента Крыма" Владимир Константинов заявил, что "Украину ждет участь санитарной зоны РФ".

По его мнению, это ждет территорию, которая не войдет в состав России. "Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся", – цинично заявил представитель оккупационной власти. Причем Константинов считает, что это власти Украины делают все, чтобы превратить ее "остатки" в непригодную для жизни территорию – конечно же, не упомянув, что именно Путин развязал преступную и кровопролитную войну.

Тем временем процесс создания "санитарной зоны" полным ходом идет сейчас как раз на территории страны-агрессора. И это видят те россияне, кто сохранил остатки критического мышления.

Приграничные российские населенные пункты постепенно начинают напоминать украинские города, которые до этого "освободила" от жизни путинская армия – некоторые из них фактически стерты с лица земли. Из Курской и Белгородской областей проводится эвакуация. Но проводится – громко сказано: в России все всегда по принципу "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". То есть извольте как-то сами. По последним данным, только на Курщине подлежат эвакуации около 180 тысяч человек. И ими явно не обойдется.

С вечера 9 августа режим КТО (контртеррористической операции) введен в трех областях российского приграничья – Брянской, Белгородской и Курской. После этого о происходящем и страшных для жителей страны-агрессора перспективах резко высказался российский аналитик Анатолий Несмиян. Причем он прямо назвал виновником их бед кремлевский режим.

"Ну вот и "санитарная зона" начинает проступать. Немножко по-другому, чем предполагалось, но это уже несущественные подробности. Что-то СВО не туда слегка свернула", – едко написал Несмиян в своем Telegram-канале.

По его мнению, "итогом всех мероприятий, в конце концов, станет огромное безлюдное и безжизненное пространство размером с крупную европейскую страну, на котором можно будет проводить бесконечный военный конфликт".

Аналитик говорит, что деградация России до африканского уровня имеет и такое измерение – в обязательном порядке нужно иметь "серую зону", в которой "будет сжигаться бесполезное население".

"Сейчас Россия свалилась в такую дичь, что свой собственный аналог крестовых походов для истребления своего лишнего населения под лозунгом "лучше так, чем от водки" стал предельно актуальным. Результат конфликтов в этой зоне значения не имеет, для правящего режима результатом можно назвать уничтожение людей как главную цель всех проводимых мероприятий. А заявленные цели и задачи – это просто прикрытие главной и не более того", – добавил аналитик.

Тем временем жители приграничья проклинают власть и требуют "принять меры", причем в их понимании это означает "чтобы было как раньше". Однако это фантазии, а переход от стадии отрицания до стадии принятия неизбежен.

Голову в песок

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 10 августа уже открыто заявил о переносе войны на территорию агрессора, отметив: "Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать, что ею сделано".

В западных СМИ отмечают, что большего унижения для кремлевского режима еще не было. Площадь боевых действий на территории РФ, по данным российских оппозиционных ресурсов, составляет уже более 700 квадратных километров – и с каждым днем она растет.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, курский прорыв уже показал, насколько российская армия слаба и безынициативна на своей же территории.

"Российское командование не просто продемонстрировало неспособность реагировать на подобные угрозы, а даже некую апатию от происходящего. Оно крайне нехотя, словно делая одолжение, стало принимать некие решения только на третьи сутки прорыва. Причем, как мы видим по состоянию на сегодня, даже эти решения пока не привели к сколь-нибудь эффективному противодействию происходящему на Курщине", – говорит Коваленко.

Очень много вопросов и у россиян к военному руководству. По данным источников Bloomberg, российская разведка за две недели знала о готовящемся прорыве границы в Курской области, но начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проигнорировал все предупреждения, а также решил не беспокоить этой информацией Путина. А на второй день операции и вовсе доложил, что… продвижение противника остановлено. Это, конечно же, было откровенным враньем.

Судя по всему, оторванность Герасимова от реальности и то, как военное руководство справляется с ситуацией в Курской области, подтолкнули Путина к тому, что командующим так называемой "КТО" был назначен руководитель ФСБ Александр Бортников. Он теперь и будет координировать действия пограничных войск ФСБ, Национальной гвардии и армейских подразделений, дислоцированных в регионе. Что, опять же, у многих вызывает сомнения в эффективности.

Тем временем жители российского приграничья столкнулись с перспективой, что их армия будет "усиленно работать" по своей же территории. Как цинично обсуждают в сети Z–военкоры, если это возможно на юго-востоке Украины (который Россия считает своим), то чем тогда отличаются Курская и другие приграничные области? Для преступного путинского режима люди – расходный материал.